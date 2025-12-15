不是豪宅、名車！專家曝有錢人唯一毫不猶豫花錢地方在「這」方面

不是住豪宅、開名車！專家曝有錢人唯一毫不猶豫花錢地方是在子女教育和學習。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕提到“富有”，你會想到怎樣的生活方式？開著進口豪車、住豪宅、夜夜笙歌等，恰恰相反，專家表示，其實真正有錢人，生活出奇「普通」， 然其共同特點就是「重視金錢」，且唯一讓他們毫不猶豫花錢的地方，那就是對子女的教育和學習技能。

《THE GOLD ONLINE》報導，《簡單的投資課程：即使是普通人也能致富》作者，同時也是GFS（全球金融學院）院長、投資教育家市川雄一郎在書中有錢人為何能在經濟衰退時期持續積累財富，以及他們獨特的金錢觀。

請繼續往下閱讀...

市川雄一郎表示，許多人或許都好奇富人過著怎樣的生活，你可能會想像他們過著奢華的生活，想要什麼就買什麼，開著豪車，住在寧靜高檔社區的豪宅裡。

然而，儘管這純屬個人想像，但我認識的富人並非如此。簡而言之，他們大多「普通」。如果要用“階層”來描述他們，他們的生活水平屬於“大眾階層”，而且看起來並不特別鋪張浪費。

那麼，住在市中心高層公寓的人又該如何看待呢？當然，他們當中不乏累積了相當財富的富人，也有一些人將公寓作為投資房產。不可否認，他們也可能是雙薪家庭，擁有相對較高的生活水準。換句話說，住在市中心的高級高層公寓並不一定意味著富有。我認識的富人生活方式各異，有的在高級住宅區擁有獨棟別墅，有的則住在價格適中的公寓裡。也就是說，富有並不一定意味著他們的住所就一定高檔。

他進一步指出，許多富人其實是「普通人」，然而，富人還有另１個共同的特點：他們中的許多人都很重視金錢。雖然人們常說“有錢人都很吝嗇”，但我認為這是一個很大的誤解。

並非他們吝嗇，更準確地說，他們不會浪費錢，我認識的許多富人都會慷慨地投資於必需品，例如子女的教育，但會避免不必要的消費，將主要的開銷都花在了子女的教育上，是希望確保子女成年後能過著舒適的生活。

畢竟學習是投資成功的關鍵，任何領域的初學者運氣最終都只是曇花一現，投資領域也不例外，只有透過直面失敗，累積紮實的知識和技能，才能創造利潤。

許多富人會花錢學習這些技能，即使在致富之後也依然堅持學習。從關注市場狀況到了解全球事務，甚至廣泛蒐集政治趨勢信息，他們的學習範圍和數量可謂無窮無盡，這也是有些人致富後，還會選擇繼續深造投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法