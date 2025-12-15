不是UNIQLO！日本這家連鎖店在台人氣爆棚 銷售額是日本3倍原因曝光

不是UNIQLO、無印良品！日本二手店龍頭2nd STREET，在台人氣爆棚，不僅創下門市開幕當天，首創限制入場人數，且銷售額更是日本的3倍。（擷取自IG、資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕不是UNIQLO（優衣庫）、無印良品！在日本擁有1923家門市的2nd STREET，由於在台灣人氣爆棚，不僅創下門市開幕當天，首創限制入場人數，且銷售額更是日本的3倍，日媒報導，其人氣爆紅原因，主要是台灣的二手店就像超市的生鮮區一樣，每天的商品種類都不一樣，從令人難忘的約會服裝到珍貴的家庭物件，購物的顧客，買的不只是商品本身，更是商品背後的故事，因此吸引客顧前來掏寶。

《YAHOO!JAPAN》報導，美食、藝術和外國文化等領域作家野治力，在所著《Second Street的奇蹟：GEO的反擊》中指出，2nd STREET在海外門市已逾100家，為了解海外市場，野治力曾親自造訪台灣和泰國的2nd STREET門市，從海外門市來看，商品種類明顯不同，在美國、台灣、泰國、香港和新加坡，他們銷售的是當地採購的商品，不從日本進口二手商品。

請繼續往下閱讀...

然而，由於新店開幕速度極快，任何缺貨都會從日本調往其他門市，台灣共有39家2nd STREET門市，商品僅在新店開業時從日本調貨，之後很少再從日本調貨。之後，2nd STREET會在台灣境內採購二手商品，並在店內販售。

野治力曾兩次到訪台灣，參觀了4家門店，並與員工和顧客進行了交流。我注意到的是，這裡的員工都非常時尚。當然，作為1家服飾店，店裡很可能僱用了一些注重時尚的人，但即便如此，2nd STREET的每位員工都擁有自己獨特的風格。

在高雄SKM購物中心的１家門市，店長和1位男員工都戴著帽子，並將圍巾綁在脖子下方，這就是所謂的「帽子圍巾」造型，這種造型經常與韓國明星聯繫在一起。另高雄區的區域經理貝蒂女士也喜歡獨特的時尚風格。她總是穿著印有貝蒂娃娃圖案的衣服。她對貝蒂娃娃的衣服如此喜愛，以至於大家都叫她「貝蒂小姐」。

台灣2nd STREET的顧客可能因為知道店員了解最新的時尚潮流而感到安心。反過來，這似乎也讓他們對二街的二手商品產生了信任。

台灣區總裁兼總經理三之丈廣畑表示：「我們所有員工都非常有型，我根本無法和他們競爭。」總而言之，台灣2nd STREET的員工無論從時尚品味或背景來看，都相當酷。

廣畑指出，在日本，2nd STREET從未在開業當天限制過顧客入場，即使是生意興隆的店鋪也不例外。我曾在日本和台灣的二手店擔任店長。顧客在二手店停留的時間很長，比其他服裝店都長。他們會仔細查看每一件商品，尋找自己心儀的那一件。有些顧客甚至每天都來。台灣的二手店就像超市的生鮮區一樣，所以每天的商品種類都不一樣，從令人難忘的約會服裝到珍貴的家庭物件。

野治力進一步指出，這裡的員工不僅穿著時尚，我還注意到，前來出售衣物和雜物的顧客們會花很多時間與員工們聊天。出於好奇，我問門市員工貝蒂，她告訴我：「顧客們會講述他們出售的物品背後的故事。」1位老婦人說：「我和我丈夫第1次約會時穿的就是這套衣服，當時我們還沒結婚。雖然衣服很舊了，但它承載著很多回憶，所以如果年輕人們和他們的另一半在約會時穿上它，我會很高興。

在2nd STREET購物的顧客，買的不只是商品本身，更是商品背後的故事。隨著他們繼續使用這些物品，並逐漸喜愛它們，這些故事也會不斷地寫下來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法