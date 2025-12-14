受益台積電2奈米！傳iPhone 18系列將產生翻天覆地影響

蘋果A20和A20 Pro無疑將受益於台積電的2奈米製程，而晶片封裝也至關重要。根據最新傳聞，這項改進將提升散熱性能，從而提高晶片性能。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max引入了均熱板， 從而提升了持續性能，但預計蘋果將在明年發布iPhone 18 系列時帶來更深層的改進。A20和A20 Pro無疑將受益於台積電的2奈米（N2製程），而晶片封裝也至關重要。根據最新傳聞，這項改進將提升散熱性能，從而提高晶片性能。

wccftech報導，在微博上，爆料者「Fixed Focus Digital」揭露了iPhone 17系列在中國市場的強勢表現。接下來，他將目光轉向了預計將於明年第3季發布的iPhone 18系列。

據報導，蘋果將在明年的A20和A20 Pro中引入多項技術革新 ，其中最重要的或許是從InFO（整合式扇出型晶片）過渡到WMCM（晶圓級多通道模組封裝），將對iPhone 18系列產生翻天覆地（make all the difference in the world）的影響。

WMCM技術將透過更緊密地整合各個晶片，顯著提升A20和A20 Pro的能源效率。每個晶片都將包含CPU、GPU、NPU和其他組件，這些組件將獨立運行，而不是封裝在單一晶片上。這種設計有助於降低功耗。額外的散熱措施應該能讓A20和A20 Pro的持續性能比A19和A19 Pro 更出色。件都將獨立運作。簡而言之，台積電的2奈米製程有所幫助。

