兩大日系品牌套頭衫、保暖外套 獲評「可能一輩子都穿它」、寒冬理想之選

〔財經頻道／綜合報導〕日本戶外機能服飾品牌Workman的「Solotex® 都會工裝連身衣」獲得買家評鑑「可能一輩子都會穿這件衣服」、「我迫不及待地想穿上它」；另外GU的「保暖絎縫立領短外套」兼具實用性與百搭性，也是寒冷季節日常穿著的理想外套之選。

「Solotex®都會工裝連身褲」（售價2900日圓），是一款兼具強大收納功能和簡潔設計的產品。它既可作為工裝穿著，也可作為日常工作服穿著。這款連身褲採用實用布料製成，具有彈性、防水、防污、速乾和防靜電等特性，功能性極強，既適合工作場合也適合日常穿著。

另一個亮點是它擁有八個多功能口袋。其中A4尺寸的口袋尤其特別，甚至可以裝下文件和平板電腦。其他優點還包括側邊的透氣除臭膠帶，以及可拆式風帽的雙向設計。

顧客這樣評價：「我是回頭客，這件夾克我可能一輩子都會穿。胸前兩側的四個口袋已經足夠用了，但我覺得真正讓這件夾克脫穎而出的是那些能裝下A4紙的口袋！我可以放個透明文件夾進去裝少量文件或郵件，然後空手出門。」；「我可能一輩子都會穿這件衣服」。

GU的「保暖絎縫立領短外套」（4990日圓）是一款用途廣泛的短外套，採用圓潤的短版廓形，輕盈保暖，並填充了填充物，具有防風、防水和保暖功能。其設計靈感源自80年代的復古夾克，充滿懷舊氣息。帶蓋的貼袋也是一大亮點。這款外套兼具實用性與百搭性，是寒冷季節日常穿著的理想外套之選。即使在刮風天或惡劣天氣下，它也能為您帶來溫暖。

