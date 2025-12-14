解決資金缺口 福斯集團德勒斯登廠16日起停產 88年來首見

德國福斯集團的德勒斯登廠12月16日起將停產，為該公司成立88年以來首度關閉德國的生產線，主要因為在中國的銷售疲軟、歐洲需求低迷，加上川普徵收關稅影響美國銷售，使該公司面臨現金流壓力。（歐新社）

〔編譯盧永／綜合報導〕英國《金融時報》報導，德國福斯集團的德勒斯登廠12月16日起將停止生產，為該公司成立88年以來首度關閉德國的生產線，主要因為在中國的銷售疲軟、歐洲需求低迷，加上川普徵收關稅影響美國銷售，使該公司面臨現金流壓力。

由於歐盟正在評估是否調整原定自2035年起全面禁止銷售新燃油車的政策，福斯集團預期燃油車的使用壽命會拉長，正重新分配未來5年約1600億歐元（約新台幣5.9兆元）的投資預算。該公司每年都會滾動式更新其5年投資計畫，該預算近年來已大幅削減，2023年至2027年期間的預算為1800億歐元（新台幣6.6兆元）。

福斯集團財務長安特利茲（Arno Antlitz）今年10月時曾說，該公司今年的現金流可能略為轉正，一改先前預期現金流接近零的說法。但分析師指出，福斯集團仍將面臨進一步的壓力。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師芮特曼（Stephen Reiyman）表示：「福斯集團2026年的現金流肯定面臨壓力，燃油車壽命預期會延長，必須著眼於新一代汽油技術，因此需要新的投資，該公司正尋求削減支出和提高營業利潤的方法。」

自2002年以來，德勒斯登廠生產的汽車不足20萬輛，不到福斯集團沃爾夫斯堡中央公廠年產能的一半。德勒斯登廠停產，標誌著福斯集團在削減德國產能的計畫上邁出了一小步，這個調整是去年與工會達成協議的一環，該協議也導致福斯集團旗下品牌在德國裁員3.5萬人。

福斯集團品牌主管舍費爾（Thomas Schafer）本月稍早表示，該公司並未「輕率」做出關閉生產線的決定，但從經濟角度來看，這個決定是必要的。

德勒斯登廠原址之後將出租給德勒斯登工業大學，用於建立1個人工智慧、機器人和晶片研發的研究園區，福斯集團與德勒斯登工業大學承諾，未來7年將向該園區投資5000萬歐元（新台幣18.3億元）。

