中國富豪號稱有超過100個孩子 在美尋求「代孕親權」被駁回 續建「超級家庭」

中國億萬富翁徐波據稱擁有超過100個孩子，他和其他精英人士組建了龐大的「超級家庭」，他們遊走在法律的邊緣。（取自華爾街日報）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國洛杉磯一間封閉的法庭裡，有些事情不太對勁。美國華爾街日報報導，一位中國億萬富翁正在尋求至少4個未出生孩子的父母權利，而法院的進一步調查顯示，他已經透過代孕、或正透過代孕成為至少8個孩子的父親。

電子遊戲公司、億萬富翁徐波（Xu Bo）據稱擁有超過100個孩子，他和其他精英人士組建了龐大的「超級家庭」，他們遊走在公民法的邊緣，並依靠保姆、試管嬰兒技術和專門為此設立的法律公司來幫助他們。

請繼續往下閱讀...

據參加聽證會的人士透露，2023年夏天，佩爾曼法官傳喚徐波參加秘密聽證會時，徐波並未出庭。這位奇幻遊戲製作人居住在中國，透過視訊連線出庭，並由翻譯進行翻譯。

徐波表示，希望透過代孕在美國生20個左右的孩子，都是男孩，因為他認為男孩比女孩更優秀，以便將來接管他的公司。他的幾個孩子目前由保姆在附近的爾灣市撫養，等待前往中國的旅行文件。他告訴法官，由於工作繁忙，他還沒能見到他們。

據參加聽證會的人士透露，佩爾曼對此感到震驚。他們表示，代孕是幫助人們建立家庭的手段，但徐所描述的情況似乎並非為人父母。

法官駁回了徐波的親子關係申請。專家表示，通常情況下，透過代孕出生的孩子的委託父母的親子關係申請都會很快獲得批准。這項決定使他出資讓出生的孩子陷入了法律困境。法院拒絕就徐某的案件發表評論。

受馬斯克14個孩子的啟發，一些中國父母花費數百萬美元的代孕費用，在美國僱用女性幫助他們建立規模驚人的家庭。徐波自稱「中國第一爸爸」，在中國以公開批評女權主義而聞名。他的公司在社群媒體上表示，他透過代孕在美國生育了100多個孩子。

徐波是網路上的超級大人物，但在現實生活中卻十分低調，他很少接受記者採訪，而且近十年來都沒有在公共場合被拍到過照片。

徐波公司的一位代表沒有回應關於聽證會或徐某使用代孕的具體問題。這位代表在給《華爾街日報》的郵件中表示：「老闆不接受任何人的任何採訪請求，無論出於何種目的。」他還補充說，「你們描述的很多內容都不屬實。」這位未透露姓名的代表也沒有回應多次要求其澄清哪些內容不實的請求。

佩爾曼法官在從未公開報道過的這起保密案件中的判決，是對美國代孕行業一個鮮為人知的趨勢的罕見譴責：中國精英和億萬富翁們前往中國境外（因為國內代孕是非法的），悄悄地生下大量在美國出生的嬰兒。

根據安排代孕交易和從事代孕法律工作的人士透露，其他中國客戶通常希望生育數量更符合常規，他們大多是缺乏時間和意願生育子女的高管、年邁的父母或同性伴侶。他們都有足夠的財力前往國外，同時又能保持必要的隱私，以便在國內妥善處理潛在的後勤、宣傳和法律問題。有些人也擁有政治影響力，可以避免受到譴責。

專家表示，代孕市場已經發展得非常成熟，以至於有時中國父母無需踏足美國就能擁有在美國出生的孩子。為了滿足這項需求，一個蓬勃發展的美國代孕機構、律師事務所、診所、快遞公司和保母服務（甚至包括從醫院接新生兒的服務）應運而生，使得父母可以將自己的遺傳物質運送到國外，然後將孩子送回美國，每個孩子的費用高達20萬美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法