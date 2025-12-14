他54歲靠募資開啟副業 僅半年「營收直逼560萬」親曝成功祕訣

54歲的Colby Mancasola今年創立副業，現在正朝著18萬美元的收入邁進。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在多數人眼中，54歲或許早已離「創業」很遠，但對美國一名男子而言，這個年紀反而成了他重新出發的起點。他曾是90年代活躍於獨立搖滾圈的樂手，原本擔任高端居家用品品牌的數位策略高層，卻在工作之餘，靠著一瓶辣醬，意外走出一條截然不同的副業之路，從募資開啟副業，產品僅上線半年就朝18萬美元（約新台幣560萬元）的收入邁進。

外媒報導，來自美國加州舊金山的Colby Mancasola現年54歲，今年初他透過募資平台發起募資，為自己創立的卡拉布里亞辣椒辣醬（Calabria Spicy Sauce）品牌「MOTO」籌措資金。最初目標並不高，最終卻成功募得約1.2萬美元（約新台幣37萬元），不僅驗證市場需求，也成為他全心投入品牌的重要轉捩點。

短短數月後，MOTO已進軍全美30多州的特色零售通路，並預估2026年全年營收可望達12萬至18萬美元（約新台幣373萬至560萬元）。

這門副業的靈感，來自他對卡拉布里亞辣椒長年的喜愛。Mancasola認為，這種風味濃厚、辣度溫潤的義大利辣椒，長期被困在玻璃罐與湯匙的「老派吃法」中，既不方便，也限制了使用場景。他直言，美國最受歡迎的披薩，竟沒有屬於自己的專用辣醬，本身就是一個被忽略的市場空缺。於是，他決定將卡拉布里亞辣椒製成擠壓瓶形式，瞄準的是「提升風味」，而非單純追求刺激辣度。

為了製造產品，Mancasola花了一整年時間測試配方、研究原料來源、包裝設計與食品法規，同時反覆調整品牌定位。在2025年2月發起募資，並於6月正式對外販售產品，募資的成功，不僅帶來資金，更讓他確信這不是一場自嗨式創業。隨著品牌上線，他也選擇離開原本的高階職位，轉為顧問身分，一邊降低生活風險，一邊專注擴展品牌。

目前，MOTO除了直營銷售，也透過美國線上批發平台Faire等批發平台進入各地店家。儘管批發毛利較低，但他將其視為品牌曝光與社群累積的關鍵管道，這種策略，與他過去在獨立音樂圈累積聽眾的經驗不謀而合。他形容，大型連鎖通路就像唱片工業裡的「主流唱片公司」，不是拒絕合作，而是希望在擁有談判籌碼後再進場。

一人包辦設計、行銷、業務、客服與物流，也讓這門副業充滿現實考驗。Mancasola坦言，角色切換常令人不堪負荷，但每天仍會出現一些微小卻真實的成就感，讓他確信自己正在打造一個有溫度的品牌。

被問到最重要、最具體的創業建議是什麼？Mancasola表示自己不是什麼專家。20多歲時大多在巡演，之後替別人工作了幾十年，直到今年才真正創業。但如果一定要給建議，那就是「相信直覺、用自己的方式做事，還有，對人保持善意。」

