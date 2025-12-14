台灣借鏡？過度依賴半導體的風險！韓國15個重點出口產業10個衰退

南韓15個重點出口產業中有10個出現下滑。央行警告，過度依賴半導體所帶來的日益增長的風險（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受中國低成本競爭影響，南韓15個重點出口產業中有10個出現下滑。韓媒報導，央行提醒韓國過度依賴半導體所帶來的日益增長的風險。

週日公佈的數據顯示，儘管韓國出口總額有所增長，但韓國出口成長越來越依賴半導體，導致出口結構兩極化加劇。儘管該國今年的出口額預計將首次超過7000億美元，但少數行業的強勁表現掩蓋了更廣泛的出口基礎的普遍疲軟，許多行業正陷入長期低迷。

根據韓國貿易、工業和資源部統計，今年1月至11月期間，韓國15種旗艦出口商品中只有5種實現了年增長，出口總額為6402億美元，增長2.9%。

在五大產業中，增幅顯著的產業主要集中在半導體、船舶和生物健康領域，分別成長了19.8%、28.6%和7%。相較之下，汽車和電腦產業的增幅則微乎其微，分別僅為2%和0.4%。

其他10個產業的出口萎縮速度驚人，都出現明顯的年減。通用機械出口下降8.9%，石油產品下降11.1%，石化產品下降11.7%，鋼鐵下降8.8%。顯示器出口也下滑了10.3%，紡織品下降8.1%，家用電器下降9.4%，二次電池下降11.8%。特別是機械、鋼鐵、石化和二次電池產業的疲軟，歸因於面對中國工業擴張和激烈的低成本競爭，競爭力下降所致。

相較之下，半導體產業正經歷著歷史性的上漲，這主要得益於全球人工智慧（AI）的蓬勃發展。隨著對人工智慧伺服器和資料中心投資的增加，半導體需求也隨之激增，這預示著超級週期的到來。

截至11月，晶片出口額達到創紀錄的1526億美元，佔全國出口總額的28.3%，幾乎是 2000 年代初期的三倍。

出口日益集中於單一產業，這引發了人們的擔憂：由需求和價格飆升推動的半導體超級週期，從長遠來看可能無法持續。

專家警告稱，在這種不平衡的出口結構下，半導體市場的任何降溫都可能損害韓國的經濟穩定。由於半導體對全球IT週期和人工智慧相關投資的變化高度敏感，其下滑可能產生廣泛的影響，同時對出口、經濟成長、就業和財政狀況造成壓力。

韓國產業經濟與貿易研究院在11月24日發布的經濟與產業展望報告中指出，明年半導體產業可望繼續擴大高頻寬記憶體等高附加價值產品的出口。然而，由於基數效應和需求趨於穩定，該院預測整體出口成長將大幅放緩，出口成長率預計將從今年的16.6%降至明年的4.7%。

韓國央行在其最新的經濟狀況評估報告中也發出警告，指出雖然人工智慧革命代表著長期的大趨勢，但不能排除市場出現劇烈調整的風險。「當前的半導體繁榮是一把雙刃劍，因為與過去的周期相比，對該行業的過度依賴可能會放大任何經濟衰退的影響」，央行表示。

