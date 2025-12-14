記憶體狂飆失控！傳戴爾最高漲價30％ 這些台廠恐跟進

外媒披露，受到記憶體大漲影響，戴爾也將調漲價格。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，電腦產業正遭受記憶體短缺的困擾，而這種短缺很快也將波及企業界。根據Business Insider取得的一份內部報告顯示，戴爾計劃於 12 月 17 日上調旗下所有商用電腦的價格，漲幅介於10-30%。外媒預期，宏碁、華碩等其他競爭對手很可能也會效仿戴爾作法。

綜合外媒報導，Business Insider稱，根據戴爾公司披露的內部郵件顯示，該公司預計將在其「商用產品線」（包括筆記型電腦和預先組裝的PC）上調價格。此次漲價幅度預計將是該公司有史以來最大的漲幅之一，據稱筆記型電腦和PC的價格未來都可能上漲「數百美元」。而且，價格上漲不僅限於記憶體短缺，更大容量的儲存設備也將大幅增加成本。

報導指出，戴爾最新Pro和Pro Max系列筆記型電腦和桌上型電腦，12/17日起價格將上漲，最高漲幅達230美元，具體漲幅取決於記憶體配置。此外，如果選擇128GB記憶體的機型，每台設備的價格可能上漲高達765美元，如此大幅度的漲幅令消費者感到意外。一位戴爾員工預計，最終漲幅介於10-30%。

此次價格上漲主要針對配備高容量記憶體或固態硬碟的筆記型電腦和桌上型電腦，原因是全球因人工智慧超大規模資料中心的需求而面臨嚴重的記憶體短缺。

值得注意的是，戴爾是全球最大的PC製造商之一，這意味著如果該公司實施大範圍上調價格，聯想、宏碁、華碩等其他競爭對手很可能也會效仿，這將導致消費者在未來一年面臨艱難的局面。更重要的是，記憶體短缺問題短期內不太可能結束，一些預測甚至認為這種情況可能會持續到2027年，這意味著未來幾季記憶體供應仍將受到限制。

