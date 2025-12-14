副業起家到25家分店 他賣掉房子籌資 現在年收近5億元

傑夫·佩雷拉（Jeff Perera）從副業起家到25家分店，如今年收近5億元。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名男子在失業後，從廚房裡開始一項副業，然後做出了一個「既可怕又瘋狂」的決定，賣掉了自己的房子，籌集資金開設了他的第一家實體店，目前已有25家分店，發展成為年收入1500萬美元（台幣4.7億元）的企業。

48歲的傑夫·佩雷拉（Jeff Perera ）於2019年11月在他家的廚房裡創辦了貝果店（Jeff's Bagel Run），將他的創業過程描述為一個「愛情故事」，一切都始於他試圖在人生的一個轉折點，他為妻子丹妮爾製作一個完美的貝果。

佩雷拉曾在零售業工作超過20年，服務過Target、Apple、North Face和Adidas等大品牌，之後進入一家養老機構工作，但在2019年8月被解僱。同時，一直在家照顧女兒和兒子的丹妮爾準備重返職場，並建議佩雷拉在家照顧孩子。

佩雷拉同意這個改變，結果證明這是個好主意。佩雷拉告訴《創業家》雜誌，在丹妮爾重返職場之前，兩人經常要「開車很遠去買貝果bagels」。

六年過去了，佩雷拉的貝果店已經擁有25家分店，今年的總收入預計將超過1500萬美元。他計劃明年至少再開40家分店。

傑夫的貝果之旅始於佛州佩雷拉的廚房。他說他的第一個貝果糟透了，看起來更像餅乾，因為他當時還不會擀麵，但他堅持了下來。完善貝果配方成了他的執念。

他嘗試了各種不同的貝果和不同的食材組合。他的廚房簡直像個科學實驗室，配方寫在紙條上，放在玻璃罐裡的麵團上。佩雷拉反覆試驗，最後才做出了經典的紐約風味貝果。

整個過程中，他都在Instagram和Facebook上記錄自己的歷程，並與親朋好友分享照片。2019年11月，他在社群媒體上發布了菜單，表示如果有人有興趣，他正在出售貝果。「傑夫貝果店」正式開幕。

佩雷拉說：「我只接到一個訂單，賣出了七個。真是太慘了。但我還是做到了。」

起初反響平平，但佩雷拉堅持不懈，訂單源源不絕。到了2021年，他的生意已經遠遠超出了家裡的廚房容量，而貝果麵團甚至堆滿了車庫裡的冰箱。

這時，丹妮爾也全心投入這項事業中，辭去了年薪六位數的公司工作幫忙處理訂單。她建議承擔一個許多人會猶豫的風險，賣掉房子來籌集資金，幫助佩雷拉創業。

佩雷拉同意了，於是在2021年夏天，佩雷拉夫婦賣掉了他們在2016年購買的房子，以此籌集資金，從家庭烘焙坊轉型為實體零售店。

夫妻倆人沒有投資人，也沒有為了租賃第一間店面而背負債務；相反，他們用積蓄和賣房所得勉強湊齊了啟動資金。他們還發起了一項由社群驅動的Kickstarter眾籌活動，一天之內就籌集了超過2萬3000美元，用於購買烤箱和小型設備。

2021年7月，佩雷拉在佛羅裡達州奧蘭多開設了Jeff's Bagel Run 的第一家門市。「這太可怕也太瘋狂了」，佩雷拉說：「有些人覺得我們瘋了，但我不知道。我們當時覺得我們掌握了某種秘密。」

據佩雷拉說，傑夫貝果店一開業，門口就排起了長隊。這家店每週營業五天，從週三到週日，從一開始就盈利。

這項企業的部分成功源自於真實的社群媒體行銷。佩雷拉並沒有製作花俏的廣告，而是讓口碑和社群分享來推動品牌發展。

Jeff's Bagel Run迅速擴張，先是冒險收購了一家經營不善的當地麵包店作為第二家分店，然後吸引了經驗豐富的特許經營投資者的注意。該品牌的第一家特許經營店於2024年開業。

到2024年底，Jeff's Bagel Run已擁有10家門市。如今，該連鎖店在佛州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、德州和伊利諾伊州共擁有25家門市。佩雷拉表示，即使附近新店蓬勃發展，創始店仍維持20%的年增率。

