SK海力士料：記憶體供應吃緊 將一路持續到2028年

〔財經頻道／綜合報導〕南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）預測，記憶體供應吃緊的情況將一路持續到2028年。

綜合媒體報導，SK海力士近日召開內部公司會議，會中預測，通用型DRAM的供應緊張狀況將延續至2028年，受影響的產品包括DDR4/DDR5、GDDR6/GDDR7以及LPDDR5x/LPDDR6。由於上述記憶體廣泛應用於PC與遊戲主機，未來恐怕將有大量玩家面臨顯著的硬體成本上漲。

不過，SK海力士認為，這波供應壓力並不影響旗下最先進的記憶體產品，包括HBM與SOCAMM，SK海力士預料這些高階記憶體將獲得額外的產能擴張。

為了支援上述策略，報導指出，SK海力士已開始部署更多EUV設備，這些設備預計在未來幾季投入營運。根據SK海力士規劃，公司計劃在未來2年內安裝20台Low-NA EUV，全部用於HBM記憶體和高階儲存解決方案。因此，這些新增產能將全面投入資料中心市場，而不會用來緩解通用型DRAM的供應壓力。

值得注意的是，產業內並非所有廠商都採取相同方向。據消息指出，SK海力士的部分競爭對手，如三星（Samsung）正將部分HBM的生產產能重新分配給一般DRAM，以因應市場需求。

