62歲前高管年賺277萬好風光 「1習慣」慘讓他走向老後破產

日媒以真實案例揭示，「還有存款」從來不是退休的安全網，而是最容易讓人掉以輕心的陷阱。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管退休後收入減少，許多人仍無法完全擺脫工作時的理財觀念，導致財務失衡、老年破產。日本一名62歲男子過去是企業高管，月薪80萬日圓（約新台幣16萬元），年收入約1400萬日圓（約新台幣277萬元）。他退休後選擇續聘，收入因而大減，仍維持擔任高管時期的「揮霍」態度，不顧家計吃緊，朝著「退休破產」的方向前進。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的洋子（化名）今年58歲，是一名家庭主婦，她的丈夫健治（化名）62歲，2年前自大型製造商部長職位退休，目前以再僱用身分繼續工作。表面上，這是一對看似「還撐得住」的夫妻，但實際上，家計早已站在崩潰邊緣。

健治在職涯高峰期，月薪高達80萬日圓，年收入約1400萬日圓，是公司內人人稱羨的高階主管。然而，60歲退休之後，現實毫不留情地翻轉，再僱用後的月薪只剩25萬日圓（約新台幣5萬元），不到過去的三分之一。問題是，收入雖然腰斬，他的花錢方式卻完全沒有跟著「退休」。

每到週末，健治依舊穿上球衣、揮桿上場，打著他「部長時代」延續下來的高爾夫社交圈。一場球下來，球資、交通、餐敘動輒2到3萬日圓（約新台幣4千至6千元），一個月光娛樂費就逼近10萬日圓（約新台幣2萬元）。當零用錢不夠時，他乾脆刷卡了事，事後才輕描淡寫地補一句「我先付了。」洋子無奈地說「這根本不是商量，是通知。」

她心中的不安，並非沒有根據。夫妻目前的存款約2000萬日圓（約新台幣395萬元），雖然已用退休金清償房貸，但房屋老化、醫療支出、突發狀況，任何一項都可能迅速吞噬這筆看似可觀的積蓄。壓垮她的，是某個週末，當健治又準備出門打球時，洋子終於忍不住攔下他，把家計簿與存摺攤在餐桌上，低聲請求「再這樣下去，老後一定撐不住，能不能把高爾夫減到一個月一次？」一說完，健治臉色驟變。

洋子回憶「他對我大吼，說這是他賺來的錢，想怎麼花是他的自由，還說『我還在上班，跟你不一樣』。」那一刻她才真正意識到，丈夫早已無法接受自己不再是高薪菁英的事實。

根據健治的年金試算，未來每月可領取的年金約18萬日圓（約新台幣3.5萬元）。若維持目前的生活水準，一旦完全退休，收支缺口幾乎是肉眼可見。但健治始終不以為意，反覆掛在嘴邊的只有一句話「不是還有2000萬存款嗎？」正是這樣的「還有錢」心態，讓洋子愈來愈恐懼。她坦言，最近甚至開始認真思考離婚的可能性。

事實上，健治夫妻的處境，正是日本社會大量熟齡家庭的縮影。根據調查，65歲以上僅靠年金生活的夫妻，平均每月可支配所得約22萬日圓（約新台幣4.3萬元），但消費支出卻超過25萬日圓（約新台幣5萬），等於每個月都在燒存款度日。

專家提醒，「還有存款」從來不是安全網，而是最容易讓人掉以輕心的陷阱。退休後獲得公司續聘期間，應被視為調整生活規模的最後緩衝期，而不是延續高消費習慣的續命時間。否則，等到存摺真正見底的那一天，迎來的可能不只是金錢危機，還有婚姻與晚年生活的全面崩塌。

