麻吉大哥再爆倉！陷無限清算輪迴 網友驚：無法想像他的精神狀態

黃立成又被爆出遭到市場強制平倉了，讓網友直呼「無法想像他的精神狀態」。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣大翻車，成為幣圈最熱門的話題。近日黃立成又被爆出遭到市場強制平倉了，讓網友直呼「無法想像他的精神狀態」。

美國聯準會降息預期增強、經濟數據延遲及政策不確定性不斷加劇市場情緒，讓以太幣價格近期出現了罕見的劇烈波動。

請繼續往下閱讀...

根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，本月2日加密貨幣市場全面反彈，讓黃立成迎來轉機，轉虧為盈，然而黃立成並未見好就收，反而繼續加碼。本月11日，麻吉大哥又投入25萬4727枚USDC（約新台幣795萬元），繼續做多以太幣。

未料，以太幣走勢持續下挫，即使黃立成早早平倉了2100枚以太幣（約672萬美元，新台幣2.09億元），但他仍無法避免部分倉位遭強制平倉。

12日，Lookonchain再次發文指出，黃立成再次被市場強制平倉，並指黃立成入金、加碼做多、再被清算，似乎陷入了無限循環。消息一出，引發網友熱議，有網友表示「這個人今年受了太多苦，我無法想像他的精神狀態。」、「我稱他為傳奇」、「這傢伙從哪裡弄來錢清算的？好奇心驅使我想知道。」、「沖洗並重複」、「每次交易虧損後，我都會捶桌子，這時我就會想起麻吉大哥，然後就不再捶桌子了。」、「我的偶像。」、「我羨慕那些有無限金錢可以揮霍的人」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法