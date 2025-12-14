川普：Fed主席人選已鎖定2名候選人

美國總統川普（Donald Trump）近日透露，他已將新任聯準會（Fed）主席的人選縮小至2人。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日透露，他已將新任聯準會（Fed）主席的人選縮小至2人，分別是Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）以及白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

Fed前理事華爾許（Kevin Warsh，圖右）以及白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett，圖左）為美國聯準會（Fed）下一任主席的熱門人選。（美聯社、彭博社）

綜合媒體報導，川普12日在白宮橢圓形辦公室接受《華爾街日報》專訪時表示，他目前傾向由華爾許或哈塞特於明年領導Fed，其中華爾許位居首選名單，並大讚2位人選都非常出色。

川普還指出，雖然現行慣例下總統通常不介入利率決策，但過去Fed曾與白宮討論相關政策，這樣的做法「應該恢復」。

川普強調，諮詢並不代表Fed必須完全依照總統意見行事，但總統的看法值得被納入考量。川普也在另一場媒體場合中重申，自己至少應該在利率決策過程中被諮詢。

