53歲上班族透露累積1.2億財富方法 曝繼續工作理由、每晚仍買折價食品

一名53歲上班族始終如一地實踐經典的「最小化支出，最大化收入」的投資策略，累積了價值6億日圓的資產。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一位53歲的上班族透露了他累績6億日圓（台幣1.2億元）財富，以及他為何繼續工作的理由。即使到現在，他仍然保持著每天晚上去超市購買折扣食品的習慣。

小林（化名）在32歲時，已「成為了現在人所說的『億萬富翁』」。他從高中一年級就開始用新年積蓄投資，並在工作的第一年後，一邊維持每月14萬日圓的稅後收入，一邊節儉地管理自己的資產。

請繼續往下閱讀...

這位受薪者透過始終如一地實踐經典的「最小化支出，最大化收入」的投資策略，累積了價值6億日圓的資產。即使現在，儘管每年能獲得約600萬日圓的股息，他仍然保持著每天晚上去超市購買折扣食品的習慣。

小林一家四口，包括兩個孩子，都靠著股東分紅生活。然而，這位53歲的上班族並沒有追求財務自由和提前退休，而是繼續工作，默默地賺取投資收益。

小林回顧他早年在一家娛樂公司找到了一份工作。第一年，他的月薪是14萬日圓，並且接受了嚴格的訓練。為了省房租，他搬進了東京世田谷區的一間公寓，月租4.8萬日圓。他說：「公寓裡沒有浴缸，淋浴是公用的，每次5分鐘收費100日圓。第一年，我的月薪是212萬日圓，卻設法存下了45萬日圓。」

在他工作的第二年，他稅後收入262萬日圓，存下了108萬日圓；第三年，他堅持不懈地度過了二十出頭的年紀，到26歲時，他的資產已達1000萬日圓；到32歲時，他已躋身億萬富翁行列，總資產達到1億日圓。

當時，他一拿到薪水就立即轉入證券帳戶。除了投資公債信託基金外，他還尋找那些個股價格波動規律明顯的公司，低買高賣。他在首次公開募股（IPO）方面也取得了巨大成功。他說：「我中了一檔股票的頭彩，我的投資從150萬日圓漲到了700萬日圓。」

他在資產管理領域的巨大成功並非唯一因素。他回憶起年輕時說道：「重要的是最大化你的收入。如果你在工作中取得業績，你的獎金就會增加。如果你的工資上漲，你就會有更多錢用於投資。在我二、三十歲的時候，我幾乎沒日沒夜地工作，每年只有大約60天的休息時間。我的工作強度是其他人的兩倍甚至三倍」。

小林的投資生涯並非一帆風順。 IT泡沫破裂、Livedoor衝擊、雷曼兄弟倒閉…即便近年來，隨著新的投資熱潮興起，他也遭遇了諸如令和黑色星期一和川普關稅衝擊等重大經濟危機。

儘管經歷了無數次經濟危機，他的資產最終仍然持續增長。 他說：「不要虧本賣出。不要恐慌性地虧本賣出。這才是最重要的。從CEO到普通員工，每個人都想讓公司變得更好，所以他們都在努力工作。經濟總是處於上升趨勢。無論跌到多低的谷底，全球經濟總會復甦。我正是秉持著這種信念進行投資。」

小林溫和的信念中含著堅定信念的信念。他始終堅持「抄底」的基本原則。 他說：「最近，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，我買入了幾家日本大型銀行的股票。其中一家銀行的股價至今已翻了四倍多，僅未實現收益我就賺了超過1000萬日圓，加上每年60萬日圓的股息，總收益相當可觀。」

小林30多歲結婚後，育有兩個孩子。他最重視的是「投資孩子的未來」。他希望小孩能擁有國際視野，所以把初中和小學的孩子都送進了國際學校。他用股息支付了孩子們所有的學費。慷慨地將投資所得利潤用於兒子的短期海外學習計畫和每年的家庭出國旅行。

他的孩子們每年用父親贈予的約100萬日圓投資股票。小林說 ：「我每月定期投資標普500指數、Orkan、黃金和印度市場，輝達的股票也大幅上漲。我在大學時學到一句格言：『不要給孩子魚，要教他們如何釣魚。』如果你教會孩子如何賺錢，即使你早逝，他們也能自食其力。我確保孩子們還致力於金融未來。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法