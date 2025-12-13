中國著急跳腳了！ 外媒爆台以關係升溫1關鍵時間點

以色列國會友台小組主席杜伯斯基（左四）率團訪台，9月16日拜會賴清德總統（右四），呈遞72位以色列國會議員簽署的挺台聯合宣言。（取自總統府官網）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》11日稱，我外交部政務次長吳志中近期訪問以色列，相關行程並未公開，時值政府將提出包括打造「台灣之盾」的1.25兆8年期國防特別預算之際，是否涉及軍事合作備受關注。對此消息，中國又跳腳，駐以色列大使館發言人稱已在第一時間向以方嚴正交涉。外媒直指，早在加薩戰爭期間，台以關係就發生轉變了，特別是台灣在加薩戰爭2年期間，持續、明朗且日益積極的外交努力。

外交部政務次長吳志中。（資料照）

《路透》11日獨家報導，台灣外交部政務次長吳志中近期進行一次未公開的以色列訪問行程。消息人士指出，此行發生在台灣尋求加強國防合作之際，外界高度關注是否涉及台灣最新規劃的多層防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。

此次密訪的焦點在於「台灣之盾」。總統賴清德於10月提出此概念，旨在整合美製愛國者飛彈、國造天弓飛彈及防空快砲，建立更高效的「感測到射擊」（sensor-to-shooter）擊殺鏈。外交部長林佳龍上月也曾公開表示，台灣在科技與國防上與以色列有相互學習，並直言就像台灣提出T-Dome，以色列也有鐵穹（Iron Dome）。

近期台以互動頻繁，今年9月，賴清德在總統府接見以色列國會議員團；10月出席活動時更引用聖經「大衛擊敗巨人歌利亞」的故事，稱讚以色列保衛領土的決心是台灣的寶貴榜樣。儘管去年發生真主黨呼叫器爆炸案波及台灣廠商的小插曲，並未影響雙方實質關係升溫。

《The China-Global South Project》12日發布評論稱，以色列專家普遍歡迎賴清德的聲明，認為這是台北進一步表達善意、團結和支持。自2023年10月7日加薩戰爭爆發以來，台北在言論和物質上都給予以色列社會和經濟支持。特拉維夫與台北關係升溫，正值中以關係被認為趨於冷淡之際，而中以關係的冷淡很大程度上是由於北京親巴勒斯坦的言論所致。

文章指出，儘管以色列與台灣的關係歷史悠久、充滿爭議且常被忽視，但以色列觀察家將賴清德宣布擬建T-Dome的計劃解讀為近期趨勢的最終體現，即台灣在加薩戰爭兩年期間持續、明朗且日益積極的外交努力。自衝突伊始，台灣就強烈譴責哈瑪斯對以色列平民的恐怖襲擊，並表達繼續支持以色列的決心。

我駐以色列代表處去年捐贈50萬美元，由駐以色列大使李雅萍（上圖右）代表簽署協議。（翻攝自以色列聯邦地方政府臉書頁）

文章提及，台灣在口頭上表達聲援之後，立即採取實際行動，提供物質援助，特別是台北駐以色列經濟文化辦事處向以色列國防軍和以色列家庭捐贈7萬美元。另外，2025年6月的以伊戰爭期間，台灣向援助巴特亞姆居民的以色列慈善機構提供慷慨捐助，這些居民的房屋在伊朗導彈襲擊中受損，台灣駐以色列代表李雅萍也向他們傳達了「你們並不孤單」的慰問。

文章還說，台灣的參與不僅限於捐贈，對外聯絡採取策略性模式，旨在透過公民社會外交與以色列公眾建立聯繫，包括開展大學交流、與非政府組織聯絡以及接觸以色列議會（Knesset）議員。例如，與中國對外經濟貿易大學決定於2024年9月永久關閉在以色列的校區形成鮮明對比的是，駐以色列代表處積極與以色列瑞赫曼大學、希伯來大學的青年學生，甚至德魯茲社群互動。

李雅萍大使的親以色列活動與北京在以色列官員和公眾中有限的存在感和不斷下降的支持率，形成了鮮明對比。以色列國家安全研究所（INSS）以色列-中國政策中心的研究員格林（Tuvia Gering）形容李雅萍積極地利用了以中關係裂痕最大、互信最低的這段時期，而此時中國方面卻不見踪影。

僅在2025年，台灣就邀請並資助了多個非官方​​的以色列議會代表團訪問以色列，以此作為其加強與特拉維夫關係的外交努力的一部分。以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）9月16日率團來台，並拜會賴清德總統，呈遞由過半的72位以色列國會議員所簽署，支持民主台灣國際參與的聯合宣言。

台灣積極主動的對外接觸，加上以色列立法者的支持，激發了以色列人深化貿易和科技領域務實合作的熱情。以色列人逐漸將台灣視為一個在充滿挑戰的地緣政治環境中，與他們擁有相似「自由、平等、人權和法治價值觀」的夥伴。

以媒指出，台灣正試圖與以色列建立技術聯盟，面對中國日益增長的「威脅」，可能透過將以色列產業納入台積電與美國的三方技術聯盟夥伴關係。（路透）

以媒《Ynet》科技記者卡漢（Raphael Kahan）表示，「台灣正試圖與以色列建立技術聯盟」，面對中國日益增長的「威脅」，可能透過將以色列產業納入台積電與美國的三方技術聯盟夥伴關係。

另一家以媒《Globes》首席地緣政治分析師埃爾馬斯（Dean Shmuel Elmas）強調，在全球貿易戰和以色列外交孤立日益加劇的背景下，如果供應鏈中斷（甚至武器禁運），台灣的工業產能（以色列所缺乏的）具有重要的戰略意義。

文章說，儘管並非所有台灣民眾都完全樂意與以色列關係深化，但以色列方面認為，這種關係的情感層面是互惠的，根植於共同的民主價值和相似的安全環境。以色列評論員熱烈歡迎來自「志同道合」的伙伴的聲援，雙方擁有共同的價值觀，並面臨類似的「安全挑戰」。雖然雙方都意識到深化合作具有明顯的經濟意義，以色列專家強調，如果國防相關出口管制收緊，台灣的製造業能力可以緩解以色列供應鏈面臨的壓力。

文章認為，儘管以色列短期內可能不會改變其一中政策，但台灣的戰略性公民社會外交已在以色列公眾輿論中贏得相當程度的支持，尤其是在中國被認為對以色列抱有敵意的背景下。在此背景下，以及越來越多的專家呼籲重新評估以色列的對中政策之際，中以關係的未來仍充滿不確定性。

