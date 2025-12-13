10種兼職副業月薪超過3萬元 可遠距工作又具彈性

現今大多數人為了維持生計而不得不兼職。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在現今大多數人為了維持生計而不得不兼職的時代，哪些副業最有彈性？FlexJobs整理了一份副業清單，列出了十種在該網站資料庫中有大量兼職機會的副業。所有這些副業都允許遠端在家工作。

根據MyPerfectResume 的一項調查發現，71%的美國勞工依靠副業來支付帳單。以下就是10個在家就能每月賺到1000美元（約台幣3萬1千元）的副業。

FlexJobs將需求量最高的零工與Payscale.com提供的時薪資訊進行交叉比對，得出以下列表：

1. 治療師（時薪32美元）

2. 執業護理師（時薪58美元）

3. 客戶服務代表（時薪17美元）

4. 文案撰稿人（時薪25美元）

5. 行政助理（時薪25美元）

6. 會計（時薪24美元）

7. 口譯員和筆譯員（時薪24美元）

8. 內容撰寫員（時薪23美元）

9. 平面設計師（時薪21美元）

10. 家教（時薪20美元）

