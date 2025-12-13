幫富豪治療3「症頭」1週收費409萬爽賺 他心累崩潰吐慘況

Paracelsus Recovery clinic創辦人格伯（Jan Gerber）。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕1位協助皇室成員、高淨值人士治療憂鬱、成癮症及職業倦怠的診所，1週療程要價10萬英鎊（約13.1萬美元，台幣409萬）。經營12年後，該診所創辦人發現自己也患了職業倦怠及憂鬱症，人生幾乎崩潰，最終住院治療。他坦言至今未完全復原，因過勞大腦常一片空白，記憶力也比以前更差。

《商業內幕》近日連續多篇披露人們如何識別職業倦怠、應對倦怠以及如何在倦怠後重建生活的訪談。44歲的格伯（Jan Gerber）經營位於蘇黎世的帕拉塞爾蘇斯康復診所（Paracelsus Recovery clinic），他曾急性憂鬱症及職業倦怠在另一家瑞士診所接受治療。

格伯的診所主要是幫助高淨值人士擺脫職業倦怠、憂鬱和成癮症，6週的療程費用約為80萬美元（約台幣2496萬）。患者大約一半是富裕家庭的成員，靠信託基金過活，缺乏目標感和進取心。另一半則包括皇室成員、演藝人員、企業家、創辦人以及高管，這群人有足夠的錢來格伯的診所治療。

格柏說，患者會在診所待上6週；但在極端情況下，可能需要待6個月甚至更久，1週的費用約 13.1 萬美元。費用包括私人住所、廚師、司機、治療師，以及每日的心理治療、醫療護理、點滴和輔助療法，如瑜伽、針灸和健身訓練。

格柏說，自己花了12年時間幫助他人從職業倦怠、憂鬱和成癮中恢復過來，卻在2022年意識到自己的情況不對勁，差點失去公司，婚姻瀕臨破裂，在事情崩潰時接受門診治療，但格柏的狀況明顯越來越糟。

大約6個月後，格柏在蘇黎世一家診所住院治療，期間被診斷出因壓力引發的急性憂鬱症。這些症狀也符合職業倦怠，因為職業倦怠和憂鬱常常重疊。

他說，要從職業倦怠中恢復過來，最關鍵的一點就是及時煞車，你必須繼續維持1週、1個月，若在壓力持續存在的情況下半途而廢，最終還是會崩潰。格柏直言「你必須在投資生活品質和僅僅投資職業發展之間做出選擇。」

格柏坦言，自己並沒有那樣做，為了維持業務運轉，不得不堅持下去，至今仍未完全復原，仍然感覺大腦一片空白，這是過度勞累造成，而且記憶力比以前更差了，並感嘆「我不確定我的記憶力是否還能恢復。」

不過，格柏說，由於自身的經歷，以及在蘇黎世另一家診所接受治療，認識了正規住院治療的價值。他說，「我們的患者入住可欣賞湖景的頂層公寓，每天的治療方案都是量身定做，不會重複。」他強調，費用確實很高，但很值得。最重要的是，健康和幸福無價。

