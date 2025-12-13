6銀行試辦網路塗銷抵押權登記 今年完成7300件將擴大金融機構

內政部表示，今年國泰世華、玉山、台北富邦、安泰、凱基及中國信託等6家試辦銀行，完成7300件客戶的網路塗銷抵押權登記。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕民眾過往向銀行清償不動產抵押貸款後，須親自前往地政事務所臨櫃辦理抵押權塗銷登記。內政部表示，今年國泰世華、玉山、台北富邦、安泰、凱基及中國信託等6家試辦銀行，完成7300件客戶的網路塗銷抵押權登記，替民眾省下到地政事務所臨櫃辦理的手續，也為節能減碳貢獻一份心力，未來將繼續擴大推廣至其他金融機構。

內政部表示，配合服務型智慧政府政策，自去年11月起試辦金融機構網路申辦塗銷抵押權登記，在資訊安全的原則下規劃相關作業，試辦的金融機構只要向內政部註冊帳號，配合調整內部流程及人員教育訓練後，即可上路申辦。

請繼續往下閱讀...

內政部說明，民眾過往向銀行清償不動產抵押貸款後，銀行會發給民眾債務清償證明書或抵押權塗銷同意書，再自行前往地政事務所申辦塗銷登記；而試辦銀行則可配合客戶需要，透過網路申辦塗銷抵押權服務，在客戶清償貸款後，經由網路系統及電子簽章方式，直接向地政事務所申辦抵押權塗銷登記。

內政部說，感謝6家試辦銀行的積極配合，目前網路申辦案件量持續增加，未來也將繼續擴大推廣至其他金融機構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法