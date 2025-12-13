瀚荃AI業務點火 產能滿載能見度看到明年

瀚荃AI相關產品訂單目前處於滿載狀態，成為推動產品組合升級與毛利率改善的關鍵動能。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠瀚荃（8103）指出，隨著AI資料中心電源架構快速轉向高壓直流設計，電源供應器（PSU）、電源分配單元（BPU）與處理器板卡數量明顯增加，帶動板端電源連接器用量同步放大，公司在電源連接器領域卡位已久，AI相關產品訂單目前處於滿載狀態，成為推動產品組合升級與毛利率改善的關鍵動能。

瀚荃說明，AI應用已深度改變電源產業結構，Power Rack中除了傳統PSU外，BPU、CPU與多層電源模組配置成為標準架構，單一系統中所需的電源板端連接器數量顯著增加。公司目前AI產品主要供應電源大廠與部分ODM客戶，並同步切入網通加速卡與高階研發專案，帶動AI產品營收比重自今年1至11月提升至18%。

請繼續往下閱讀...

若以年對年來看，瀚荃指出，旗下2023年至2024年AI產品業績貢獻成長41%，2024年至2025年同期成長更達97%，訂單能見度已延伸至2026年、2027年。從產品組合來看，瀚荃第三季伺服器與網通產品營收占比達36%，年增率42%，已成為支撐整體獲利結構的主力。

關於其他產品，瀚荃第三季工業電子占比約20%、年增15%，筆電產品則受產業循環影響，僅呈現個位數成長，汽車電子因歐系車廠需求疲弱，比重相對下降。公司表示，未來將聚焦伺服器網通、工業電子與車用三大方向，其餘成長性較低的消費性與光電類產品占比將持續收斂。

在毛利率表現方面，瀚荃今年1至9月毛利率提升至37%，明顯優於去年同期的30%。其中，伺服器網通產品毛利率約45%至50%，工業電子約45%，成為拉升整體毛利的關鍵。公司指出，產品組合優化、產線精實調整及高附加價值電源連接器比重提升，已逐步反映在獲利結構上。

產能布局部分，瀚荃持續推動非中國產能配置，越南廠已於今年第4季進入量產階段，中國產線則由原本5個廠區整併為3個，以提升稼動率與營運效率。重慶廠因自動化程度高、人員穩定，已成為筆電與部分電源產品的重要生產據點，未來泰國廠將採先租後擴模式，以因應客戶指定交貨廠區的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法