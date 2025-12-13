太誇張！台灣人在「這天」平均每秒送出2份禮物 香氛最夯

Jo Malone London攜手LINE禮物，即日起於NO COFFEE台北中山店推出「英倫放玩派對快閃店」。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕歲末年終向來是台灣人維繫人際關係的重要時刻，送禮需求也隨之攀升。LINE禮物公布最新數據，指出平台用戶數持續成長，其中20至29歲的年輕女性族群滲透率已超過8成，成為送禮主力。

送禮高峰在去年（2024）耶誕節當天表現得尤為驚人。LINE禮物統計，耶誕節全日時段平均每秒至少送出2份禮物，整體訂單量較平日成長3.8倍，不僅創下平台歷年節慶單日新高，也推升當月成為歷史單月高峰。值得注意的是，送禮高峰從當日凌晨零點即開始湧現，顯示多數用戶希望在節日第一時間，讓心意準時送達。

LINE禮物也觀察到，歲末節慶期間的選禮行為明顯更加多元。除了職場與商務場合常見的實用型禮品，或是聚會交換禮物外，近年能傳遞儀式感、提升生活質感的商品在歲末特別受歡迎，其中又以「香氛品」表現最為亮眼，香氛商品兼具體面度、節慶氛圍感與高度普適性，成為送禮時不易出錯的選項。

看準這波送禮熱潮，LINE禮物今年也首度攜手深受用戶喜愛的Jo Malone London，將合作擴大至線下場域，即日起於NO COFFEE 台北中山店推出「英倫放玩派對快閃店」，進一步串聯線上送禮與實體體驗。

LINE禮物也同步公布「2025年度香水香氛人氣排行榜」，冠軍由Jo Malone London明星糅香禮盒奪下，主打可自由層疊混搭的香水概念，讓收禮者能依心情調配專屬香氣，成功拿下送禮人氣王；第2名則是主打情緒放鬆與舒壓體驗的Jeidi接地放鬆噴霧50ml。

第3名為Aesop香水指南《香水匯集：第一章》，主打探索式聞香體驗，讓收禮者一次感受多款風格香調；第4名的LE LABO經典淡香精探索禮盒，則以小容量試香組形式，滿足消費者嘗試不同香味的需求。至於第5名的COCODOR大豆蠟燭與旋轉燭燈組合，則顯示居家香氛市場持續升溫，蠟燭不再只是裝飾，更成為舒壓與營造生活儀式感的重要元素。

