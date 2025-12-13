英業達斬獲AI大單 日本客戶採購1250台B300伺服器

英業達斬獲AI伺服器大單，已接受日本東京品川區的Datasection Inc.的採購協議。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）斬獲AI伺服器大單，已接受總部位於日本東京品川區的Datasection Inc.（TSE：3905）的採購協議，將向該公司出貨1250台、總計搭載1萬個輝達（NVIDIA）B300晶片的伺服器，以滿足對方在澳洲雪梨建立世界級超大規模AI叢集的規劃。

Datasection Inc.代表董事、總裁兼執行長石原紀彥指出，此AI叢集採用NVIDIA最新Blackwell B300技術，目標為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務，以解決高效能人工智慧運算基礎設施嚴重短缺的問題，尤其是市場需求遠高於供給的情況下，企業與公家機構正在加速推動AI轉型計畫。

請繼續往下閱讀...

石原紀彥提到，透過與英業達的策略合作，Datasection取得先進且高度可靠的高階伺服器。此AI叢集的運算效能將超過200ExaFLOPS （FP4），對Datasection來說，將是一個重要的里程碑，不但鞏固其在亞太區AI基礎設施提供者的領先地位，也有助於公司達到下一代AI基礎設施開發領域新興的全球領先市場地位。

石原紀彥看好攜手英業達有利於部署和擴展其人工智慧資料中心業務，助力Datasection優先取得新世代的硬體，進而加速其在多個市場的擴張。未來將繼續與夥伴緊密合作，快速建構基礎架構，為亞太區下一代AI創新提供強大動力，利用在B200、B300技術領域的先發優勢，搶下可觀的市佔率。

石原紀彥認為，Datasection核心競爭優勢源於自主研發的演算法系統「TAIZA」，該系統能夠優化大型GPU叢集在AI工作負載下的運作，與標準集群管理解決方案相比，能夠顯著提高資源利用率、降低營運成本並增強效能可靠性，為客戶帶來清晰且極具吸引力的價值主張。

這項技術的設計目的是極大化提升人工智慧資料中心架構的效率，為機器學習訓練、推理工作負載和高效能運算應用提供最佳效能。石原紀彥指出，在製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用人工智慧技術的帶動下，亞太區人工智慧基礎設施市場預計將顯著成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法