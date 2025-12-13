反噬啟示錄！Meta為中國開源AI奠基 並助超車美國

Meta為中國開源AI奠定基礎。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕2023年2月，美國科技巨頭Meta推出其AI模型Llama，因其為開源模型，在2023、2024年，致力追趕美國的中國企業依賴Llama建立自己的模型，如今中國在開源領域迎頭趕上，且傳出Meta反過來使用阿里雲的通義千問（Qwen）訓練自己的新模型Avocado，並將放棄其開源策略，轉向專有模型。

南華早報報導，2023年9月阿里雲的Qwen推出，這是第一代採用Llama訓練流程的Qwen。然而僅僅兩年後，角色互換，彭博10日引述消息來源報導，這家「臉書」母公司現在使用Qwen訓練其新款的Avocado模型。該報導沒有說明使用的是哪一版的Qwen。

請繼續往下閱讀...

報導說，該局面標誌著美中兩大開源巨擘的命運交叉，直到不久前，Llama一直是包含中國在內的開發者，建構開源AI軟體的首選大型語言訓練模型。

整個2023、2024年，積極追趕美國的中國企業皆使用Llama打造自己的模型，該作法充滿爭議，導致知名創投家李開復的「零一萬物」（01.AI）因未充分揭露Llama對其模型的貢獻而遭到抨擊。

當時中國產業對Llama的依賴使一些專家，包括喬治．華盛頓大學助理教授Jeffrey Ding認定是中國在AI領域落後美國的明證。即使是中國業界人士也警告，對Meta模型的依賴將阻礙中國的AI努力。

局勢的轉變出現在今年1月，DeepSeek成為全球鎂光燈焦點後， DeepSeek與Qwen開源模型的全球採用呈爆炸性成長。根據美國政府9月的報告，今年前9月在開發者平台Hugging Face上，DeepSeek與Qwen模型的下載量分別成長近1000%與135%。

這兩家公司協助中國在全球開源模型市場上首度超越美國。數據顯示，過去一年，中國模型佔開放模型下載總量17%，而美國則為15.8%，光是Qwen與DeepSeek的下載量就佔14%。

根據第三方基準基準測試公司Artificial Analysis的報告，在依據開放性與智慧表現來排名的模型指數中，Qwen得分相當高，相較之下，美國封閉模型，比如OpenAI的GPT-5與Google的Gemini 3Pro 雖然智慧得分非常高，但開放性低。

反觀Meta，現在似乎將放棄其開源策略，彭博報導，儘管扎克伯格去年7月信誓旦旦表示將持續開源之路，但其Avocado模型可能作為封閉模型推出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法