苦情阿北熬38年薪水通通上繳 妻子1秘密炸開身家秒蒸發6成

1位日本長者領到退休金後，因妻子投資失利造成晚年財務陷入困境。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕退休是人生中的重要里程碑，也可能意味著隱藏的婚姻問題炸開。1位熬了38年的日本阿北終於領到2100萬日圓（約台幣420萬）的退休金，入帳當天詢問妻子有無記帳，妻子眼神閃爍，於是偷翻妻子包包，發現一堆帳單及催繳通知，未償債務達1200萬日圓（約台幣240萬），當場嚇呆詢問妻子，得知炒匯失敗用信用卡借款，造成債務滾雪球。隔天，阿北還是掏錢償債，退休金秒蒸發6成，悲嘆辛苦打拼38年，瞬間化為烏有，退休美夢變惡夢。

日媒《THE Gold Online》披露，住在千葉縣居民田中健一（60歲，化名）在一家物流公司工作38年後，終於熬到退休，大約2100萬日圓的退休金按計畫存入田中的帳戶。

請繼續往下閱讀...

退休金到帳當天晚上，吃晚飯時，他問妻子洋子（58歲，化名）：「你記帳了嗎？」妻子不置可否，感覺有點奇怪，所以晚飯後，便偷偷打開妻子專門放家裡財務的包包，打開的竟不是存摺，而是幾張信用卡帳單和一疊催款通知單，未償債務總額約1200萬日圓，眼前的景象讓田中腦子一片空白。

洋子被問及此事，只是低頭哭了起來，原來這筆債務的根源在於洋子炒匯失敗。起初洋子確實賺了些錢，但幾年前市場波動導致損失慘重，為了彌補損失，不得不借信用卡。儘管田中氣到說不出話來，隔天還是從退休金帳戶提領1200萬日圓，還清所有債務，手上僅剩900萬日圓（約台幣180萬）。

田中38年的辛勤付出，瞬間化為烏有。對於退休計劃又回到原點，田中無奈地說，「妻子說她是為了家庭才這麼做的，卻不跟我商量就貿然行事，這對我來說就是一種背叛，希望妻子好好反省自己的行為。」

報導指出，有些人「好心辦壞事」，最終導致退休後陷入財務困境，田中的問題是家庭內部長期缺乏溝通，並提醒大家退休前最重要的是「保護」資產，應時常檢查財務看看是否有隱藏的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法