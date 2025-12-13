預訂機票如何省錢！最便宜不再是週二 這天最佳

最新調查指出，週二已不再是預訂航班的最佳和最便宜的時機。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕預訂機票最便宜的日期已經揭曉，這與長期以來的傳統觀念截然相反。週二已不再是預訂航班的最佳和最便宜的時機。

多年來，旅客一直被告知要留意週二的特價機票，因為人們相信這是預訂廉價航班的最佳時機。預訂網站和搜尋引擎的最新數據顯示，有些規律值得關注。

請繼續往下閱讀...

Expedia最新發布的《機票省錢攻略》報告基於大量的全球預訂數據，發現週日是預訂機票最便宜的日子。

研究顯示，與週一或週五相比，週日預訂國內航班可節省約6%，國際航班則可節省高達17%。雖然單張機票的節省金額可能不多，但對於家庭或團體來說，積少成多，就能省下一筆可觀的費用。

近年來，航空公司的定價策略日益複雜，需求不斷變化，價格也隨之波動。一趟航班的價格一天之內就可能多次變動。雖然機票定價模型的複雜性意味著不存在所謂的最佳購票日，但預訂機票仍然存在好壞、價格之分。

航空公司現在經常調整票價，而不是像以前那樣在某一天推出大幅折扣。如果某個航班銷售火爆，即使是周日或週二，票價也可能上漲。如果銷售緩慢，票價可能在某個隨機的下午下降。

旅遊專家Ski Vertigo建議人們應該更加關注出行時間和預訂時間，因為這些因素對價格的影響更為顯著。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法