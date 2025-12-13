中鋼54週年廠慶 黃建智：逆境不等光 主動鑿光拚轉型

中鋼今舉行54週年廠慶。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）13日舉辦54週年廠慶活動，面對鋼鐵產業短期需求低迷、產能過剩，以及長期減碳壓力與供應鏈重組等多重挑戰，中鋼董事長黃建智強調，沒有任何偉大的成就是靠等待而來，在逆境中不能等光，而要主動鑿光、為自己開路；他也重申中鋼將以行動守住市場、以轉型強化競爭力，持續為臺灣產業與未來發展打造穩固根基。

黃建智表示，過去沒有一個偉大的成就是靠等待而來，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗，中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光。

黃建智感謝中鋼同仁今年兢兢業業堅守崗位，各自扮演守設備、盯成本、攻市場、推轉型、做研發、精製程等不同關鍵角色，如同臺灣前陣子最感人的「鏟子超人」身影，有著明知艱難卻仍堅持向前的勇氣，彼此鼓舞激勵同行來完成艱鉅的任務，努力為中鋼鏟出更清楚、更穩固的未來之路。

黃建智也說明，中鋼的鋼品是臺灣各項建設、能源轉型、科技製造以及半導體、AI、電動車或機器人等先進產業發展不可或缺的根基與支撐，也是中鋼價值所在。

面對全球減碳浪潮，美歐保護主義興起及供應鏈碎片化等當前挑戰，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。因此，中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境，對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化、創新及強化中鋼韌性，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩地航向藍海。

