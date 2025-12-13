龔明鑫訪布魯塞爾 台歐盟TID會議從鋼鐵談到半導體

經濟部龔部長明鑫與歐盟貿易總署（DG TRADE）總署長Sabine Weyand共同主持「臺歐盟貿易暨投資對話（TID）」。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫本（12）月12日首度率團訪問比利時布魯塞爾，與歐盟貿易總署（DG TRADE）總署長Sabine Weyand共同主持「臺歐盟貿易暨投資對話（TID）」，就雙方關切議題進行深入交流。

經濟部說明，臺歐盟貿易暨投資對話會議是臺灣與歐盟推動經貿及投資合作的最高層級對話平台。今年會議雙方除就與貿易相關氣候措施、全球鋼鐵產能過剩等議題進行意見交換外，就經濟安全、半導體供應鏈韌性等策略性議題深入交流。

龔明鑫於會議中分享臺灣面對全球供應鏈去風險與多元化趨勢，以「立足臺灣，布局全球」為目標，積極強化科技與製造實力，提升國際競爭力，同時透過設置海外貿易投資中心，協助業者多元布局，盼深化與歐盟等重要經貿夥伴的產業鏈結，增強臺灣的全球經貿戰略地位。

龔明鑫此行除與歐盟貿易總署總署長共同召開貿易暨投資對話外，也拜會歐盟成長總署（DG GROW）總署長Kerstin Jorna，就產業政策及合作議題進行交流。另外，龔明鑫也於布魯塞爾舉辦臺商座談會，瞭解當地臺商投資運營情形、面臨挑戰，以利政府提供必要協助。

歐盟為臺灣第4大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額逾687億美元；在投資方面，歐盟為我最大外資來源，自1952年至2024年，歐盟對我投資金額共595億美元，臺歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。

