台灣有Costco分店要換地方了！CEO親揭遷址計畫、曝光時間點

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的擴張計畫一直是外界焦點，Costco執行長（CEO）瓦克里斯（Ron Vachris）在財報電話會議上坦承，公司在新門市開幕流程中遭遇一些輕微挑戰，導致 2026 會計年度（2025年9月至2026年8月）的開店數量下修，從原先的35家，下修至28家。瓦克里斯也在會議中透露，2026會計年度已經安排好5家分店的遷址計劃，其中就有包含台灣的1家分店，但瓦克里斯並未透露具體的分店名稱。

Costco早在2025年9月便宣布，計畫於2026會計年度開設 35 家新分店，但瓦克里斯在週四（11日）的財報電話會議中指出，由於西班牙有幾個新分店項目出現工期延誤，2026 會計年度的實際新開分店數量將下調至 28 家。

瓦克里斯向投資人強調，這只是短暫現象，Costco預期在未來的會計年度，仍將維持每年 30 家以上新分店的展店速度，而為了支持這個目標，Costco已擴大不動產團隊的規模。

瓦克里斯表示，除了持續開設新分店外，Costco也將持續把部分高銷量分店遷移至規模更大、停車空間更充裕，並設有擴充加油站的新地點。透過這樣的作法，Costco可以為會員提供更佳的購物體驗，並在相關市場中顯著加速銷售成長。

而在 2026 會計年度，瓦克里斯透露，已經規劃好 5 家門市的遷址作業，其中包括美國 3 家、加拿大 1 家，以及台灣 1 家。

瓦克里斯稱，2026會計年度第1季（2025年9月至2025年11月）Costco共新開設了8家分店，使得Costco全球門市總數達到 921 家。

