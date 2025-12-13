台灣股民帶頭衝！路透曝台股2026衝破3萬點新高背後本錢

台灣股市屢創新高。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管人工智慧（AI）泡沫疑慮在全球股市投下陰影，但《路透》報導指出，台灣股市，尤其是科技股的漲勢，卻幾乎不見減弱跡象，凸顯股民對台灣在AI產業中的結構性優勢深具信心，而這些優勢可能被外國投資者所忽視。

《路透》報導，台股已持續3年走揚，加權指數翻倍，預計台灣股市今年再創新高，預計2025年將上漲22%，並預計台灣股市在2026年有機會突破創紀錄的3萬點。

儘管外國資金擔憂AI估值過高，但台灣投資者卻持續買進自家股市。分析師指出，這是由於投資人看好台灣居於AI供應鏈中的關鍵，地位獨特，因此即使AI產業競爭加劇，只會讓包括台積電（2330）等台灣企業持續受益。

報導指出，目前AI泡沫疑慮的主要焦點之一，是輝達（NVIDIA）能否維持其市場霸位，因為Google開發的張量處理單元（TPU）漸受重視，被視為可能比輝達的繪圖處理器（GPU）更划算的替代選項。

但這對台灣來說是雙贏的局面，因為台灣是在GPU或TPU的供應鏈當中，不可或缺的一部分。基金經理人表示：「台灣是AI市場的主要受益者。」

另個推動台股走揚的力量來自企業獲利成長，使得本益比維持在合理的21倍左右，低於美國股市的那斯達克指數和日本股市的日經指數，顯示台股價格未因漲不停而顯得太貴。

統一投顧董事長黎方國表示：「我們不擔心AI泡沫，我們對於目前股價水準感到安心。」

不過報導也指出，匯豐銀行策略師在報告中表示，亞洲投資者平均有10%的資金集中在台積電1隻股票上，建議投資者分散投資，避免過度集中在AI領域。

Alquity 的副投資組合經理 Kieron Kader說：「我們仍然堅信台灣是AI供應鏈中不可替代的一部分。」並表示，台灣AI生態系統與台積電的緊密聯繫，形成了一道難以複製的競爭護城河。

