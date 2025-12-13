台式幽默萌翻外國人！外媒驚台灣限定「1產品」 竟是多用途支付神器

造型電子票證示意圖。（圖／翻攝自悠遊卡公司官網）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導專屬於台灣支付工具的「台式幽默」：從生活用品、食物、到旋轉電話等，都能化身迷你玩具或吊飾，內建晶片後可在超商、公共運輸及零售店刷卡使用，而許多獨特造型成為台灣人、外國旅客必收藏的潮物，展現台灣滿滿的創意與生活趣味。

美國雜誌《WIRED》報導，在台灣7-Eleven內，你可能會看到迷你Miffy米菲兔毛絨玩具、附有逼真炸雞腿的便當盒吊飾，或者小小的塑膠旋轉電話。這些看似可愛的小物，其實都由7-Eleven關係企業愛金卡股份有限公司所發行的icash，每個卡片、吊飾及造型卡內，都內建感應晶片，可在7-Eleven、大眾運輸（需看地區）和指定通路感應扣款消費，是連結台灣電子支付系統的常用工具。

icash卡與悠遊卡、一卡通等產品，皆可用來搭捷運、公車，甚至在便利商店及其他零售點付款。雖然這些品牌鑰匙圈單價介於10美元到30美元（約新台幣310元至940元）不等，直接營收有限，但真正的價值在於行銷效果：吸引更多消費者的加入支付生態系統。

去中心化且深度本地化

過去十年，icash及競爭對手將許多日常用品變成限量鑰匙圈，包括7-Eleven販售的零食或生活用品迷你版，如運動飲料Super Supau（舒跑）、DARLIE（好來）或統一布丁。喜歡另類的，也可以買到迷你衛生紙、迷你菜瓜布。文章記者在台北短暫居住期間，曾用「迷你薯條」（造型卡片）付款。

icash還獲得Hello Kitty、大耳狗、寶可夢皮卡丘與迪士尼史迪奇等角色授權。而記者也表示，自己最喜歡的卡片之一，是悠遊卡公司推出的「美少女戰士月光權杖」造型悠遊卡，感應時會發光。

記者表示，自己對台灣這些鑰匙圈和小玩具情有獨鍾，認為這是台灣轉型為無現金支付過程中最令人著迷的產品，也反映出了台灣數位基礎設施與中國的巨大差異。

在中國，大部分消費交易都透過阿里巴巴或騰訊，支付市場幾乎由這兩大巨頭壟斷；而台灣則發展出多元NFC卡與行動支付系統，搭配密集的捷運與便利商店網絡，形成去中心化、深具在地特色的無現金支付體系。

不過報導也指出，在台灣除了icash、遊遊卡等儲值卡能支付之外，如果想在台灣使用其他支付方式，可以使用像是行動支付LINE Pay，或者是現金支付。

台式幽默

記者在台北1家商店內發現各式各樣的icash卡，包括桌扇、理髮店旋轉柱、洗手液、藥膏、羽毛球、牛奶盒、捷運車廂、星巴克咖啡杯等，甚至包括稀有的發光寶可夢球。店家表示，大部分購買者為外國遊客，「這很好，代表他們想把台灣文化帶回家，尤其以台灣美食為題材的設計最受歡迎。」

該店老闆回憶，他曾經擁有遊戲手把造型的iCash卡，但因店內經營困難而出售；後來又有便當造型，但看太久會餓，所以最後只是收藏。

記者在糾結一番後，最終從老闆手中購入5個鑰匙圈，包括布丁杯、台灣經典「阿嬤提袋」（茄芷袋）和附醃蛋的便當盒（推廣台灣高鐵）。最荒謬的則是1盒口罩，屬於疫情期間的系列產品，其中包含3種不同品牌的口罩，以及一款粉紅豹紋嬰兒口罩。

記者還購入最想要的綠色旋轉電話造型icash鑰匙圈，儲值約90元台幣，走進捷運閘門刷卡時，竟發出誇張的復古電話鈴聲，讓他為此忍不住大笑出來。

記者也表示，這些玩具、icash鑰匙扣，都是台灣獨特幽默感的具象化體現，台灣人總是能找到一些有趣的事情來開玩笑。

