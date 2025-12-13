國際油價跌勢止不住！IEA最新預測震撼油市 單週重挫4％

國際油價週五（12日）收低。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（12日）收低，本週跌幅高達 4%，主因原油供應過剩仍是市場關注的焦點，國際能源總署（IEA）於週四發布的預測指出，明年全球石油供應將超出需求每日 384 萬桶；而市場也預期俄烏可能達成和平協議，其影響力蓋過美國在委內瑞拉附近扣押一艘油輪所引發的潛在衝擊疑慮。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 16 美分，收在每桶 57.44 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨結算價也下跌 16 美分，收每桶 61.12 美元。

2大指標原油期貨本週累計跌幅均超過 4%。

Lipow Oil Associates 總裁利波（Andrew Lipow）表示：「市場持續受到原油供應情勢的壓力……另一方面，油市幾乎忽略了美國與委內瑞拉之間的緊張局勢。」

美國總統川普週三表示，美方已在委內瑞拉外海扣押一艘遭制裁的油輪。6名熟悉內情的消息人士週四指出，美國正準備在本週扣押該油輪後，進一步攔截更多運載委內瑞拉原油的船隻。

交易員與分析師普遍對油輪遭扣押可能帶來的影響不以為意，認為目前市場供應仍相當充裕。

IEA於週四發布的預測指出，明年全球石油供應將超出需求每日 384 萬桶，約相當於全球總需求的近 4%。石油輸出國組織（OPEC）同樣於週四公布的報告則顯示，2026 年全球石油供需將大致持平，與 IEA 的看法形成對比。

Rystad Energy 分析師沙阿（Janiv Shah）指出，仍有部分支撐油價的因素存在，包括美國與委內瑞拉之間的緊張局勢升溫，以及烏克蘭無人機對位於裡海的俄羅斯石油鑽井平台發動攻擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法