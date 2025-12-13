GU「8990日圓」外套日本熱賣！一穿就暖到大腿 被封「北海道等級防寒神器」

GU是日本知名服裝品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本媒體指出，GU推出的「超級WARM PADDED 夾層外套＋EC」（スーパーウォームパデッドコート+EC）以厚實的份量感與長度可達大腿位置的設計，加上「一穿上就能明顯感受到溫暖」的體感表現，獲得消費者大量好評。。GU官網上出現許多購買者的評價，有人直呼「非常適合北海道嚴寒的冬天」、「可以暖到大腿附近，和羽絨不同的是沒有異味，個人覺得也不會顯得臃腫」、可以說是百搭又保暖，引發熱議。

日媒指出，GU的「超級WARM PADDED 夾層外套＋EC」在日本售價為8990日圓（約1830元新台幣），是款長版外套，採用立體剪裁的連帽設計，能緊密貼合頭部，有效阻擋冷空氣侵入。袖口採用羅紋的雙層結構，進一步提升保暖效果。

外套內部使用中空纖維填充物材質，可鎖住暖空氣並提高內部密封性，使熱能不易流失，是其一大特色。此外，該款外套還具備防風材質與耐久潑水機能，即使在微雨或有風的天氣也能安心穿著。

許多使用者給出了好評，包括：「住在雪國，一直在找這種外套，長度夠、防寒性也非常到位，而且不像羽絨那樣保養麻煩，今年冬天會常穿」、「只要搭配一件長袖 T 恤就很暖」和「一穿上就能感受到溫暖」等評價。

報導提到，若想追求輕盈穿著感，UNIQLO的「PUFFTECH輕暖科技長大衣」是不錯的選擇，該款外套是UNIQLO採用最新纖維技術打造的機能外套，採用創新的日本纖維技術開發，3D中空結構，纖維直徑小於髮絲的5分之1，​可鎖住空氣包覆暖意，​因此展現出卓越的隔熱與保暖效果，在避免羽絨外套特有蓬鬆感的同時，仍能提供確實溫暖，在日本的售價為10900日圓（約2219元新台幣）。

