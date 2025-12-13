CP值炸裂！UNIQLO「這款」保暖衣被搶翻 「台灣品牌」也爆紅：去年買不到

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全台氣溫直直落，民眾紛紛準備保暖單品抗寒。日本媒體報導，UNIQLO發熱衣因冬季到來而大受歡迎，成為社群與時尚媒體熱議焦點；而台灣網友也分享，自己試穿平價品牌NET的發熱衣後，驚訝其「超強保暖度」與高CP值，話題意外引發討論，有網友表示，去年要買缺貨，今年提早買了，還有網友對UNIQLO、NET發熱衣做出比較分析。

以UNIQLO「Heattech刷毛高領T恤」為例子，根據日本媒體報導，該款採用加長高領設計，有效保護頸部免受寒冷侵襲。報導還介紹，這款單穿就很好看，但也建議可以把它穿在毛衣或外套裡面，讓高領露出來，增添一些季節感，非常適合寒冷天氣外出穿著。這款刷毛高領T恤，無需手洗，是日常穿搭的理想之選。

「Heattech刷毛高領T恤」提供多達7種顏色，以及從XS至3XL的尺碼，消費者可以容易找到自己適合的顏色和尺寸。根據日本UNIQLO官網售，這款「Heattech刷毛高領T恤」目前售價1290日圓（優惠限定價）換算台幣約259元。

在UNIQLO官網上，也可以看到這款服裝有超過8400則評價，顯示出該服裝的熱門性。許多網友表示這是每年都會買的單品，還有人表示「它不會刺激我的脖子」、「它很輕薄」、「相當保暖」、「我一次買了10件換著穿」等。

日媒報導，UNIQLO「Heattech刷毛高領T恤」成為社群與時尚媒體熱議焦點。（圖擷取自UNIQLO官網）

如果民眾想找台灣品牌，近期有台灣網友在網路上分享，自己試穿了台灣品牌NET的發熱衣，竟意外發現保暖度超足，而且價格也相當實惠，CP值相當高。

該貼文一出，立即引起熱議，一票網友點頭狂讚，「NET真的很不錯，去年前年都穿他家的！而且是寬領口，搭毛衣不會露出來內搭」、「在台灣很夠穿」、「去年一次買了6件，好穿爆！」、「去年要買缺貨，今年提早買了」、「感覺去日本很需要」。

也有網友分析NET和UNIQLO的發熱衣，表示「兩件都實測過，NET比UNIQLO更厚一點，如果上班族想穿輕薄材質搭配長襯衫偏好Uniqlo」、「NET比較厚一點，UNIQLO極暖薄一點，但保暖度比較好」。

台灣本土服飾品牌NET。（資料照）

