西進急凍1》台股赴中投資倒退嚕 前3季大減1785億

〔記者高嘉和／台北報導〕地緣政治衝突加劇，美中對抗外弛內張。根據台股最新季報，今年以來赴中投資累積餘額大減新台幣1785億元、全年估計將出現有統計以來年來首度「倒退嚕」；另非中投資大增1.8兆元，預估全年也將創下新紀錄。

到今年第三季止，台股公司（含上市櫃等）累積自台灣匯往中國投資金額達2兆6651億元，較去年底的2兆8436億元，罕見出現倒退1785億元；就算2009亞洲金融風暴、2020年新冠疫情衝擊，台股公司依然加碼中國投資，今年將出現有統計以來首度衰退，顯見在美中全面對抗下，不只供應鏈分流加速，不少台股公司開始「選邊站」，而縮減中國事業規模。

從非中（中國以外地區）投資金額變化來看，更凸顯台股公司對外投資是「加碼非中、減碼西進」，去年非中投資年增近1.2兆元，今年前三季更逾1.8兆元，「台積電與其供應鏈結伴赴美」是最大關鍵。

另根據投審司最新統計，今年前十月核准赴中投資金額僅9.8億美元，較去年同期的24.8億美元、年大減逾71％，估全年將跌破20億美元大關，將創下1999年以來的26年新低；相較馬政府主政時期西進最高峰的2010、2011年動輒每年140億美元，僅剩1/7不到。

