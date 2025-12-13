美股收盤》博通暴跌11％！台積電ADR下殺4.2％

週五美股下跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕週五美國股市回落，投資人拋售科技股，轉而投資市場價值股。其中半導體公司博通重挫逾11%，投資人再度對投資人工智慧能獲得的回報感到擔憂，拖累整體大盤，道瓊工業指數下跌245.96點、0.51%，標準普爾500指數下跌1.07%，那斯達克指數也下跌1.69%，台積電ADR下殺4.20%，收在292.04美元。

綜合外媒報導，儘管博通財報亮眼，股價仍下跌超過11%，因為「人工智慧焦慮」拖累了甲骨文和輝達，股價分別下跌4.47%、3.27%，在前一交易日，甲骨文重挫超過11%。

隨著人工智慧產業面臨越來越大的壓力，AI股下跌，其他板塊如金融、醫療保健和工業類股，則受到一定程度的提振，Visa上漲0.64%、萬事達卡上漲1.45%，聯合健康集團漲1.52%，奇異公司上漲3.91%，表現亮眼。

投資分析師Jed Ellerbroek表示，今天價值股的表現優於成長股，投資人對人工智慧領域確實比較謹慎，但並非完全悲觀。

道瓊工業指數下跌245.96點或0.51%，收458.05點。

那斯達克指數下跌398.69點或1.69%，收195.17點。

S&P 500 指數下跌73.59點或1.07%，收6827.41點。

費城半導體指數下跌377.92點，或5.10%，收033.56點。

