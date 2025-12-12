王道銀獲利遭中國拖累 駱怡君：明年輕資本營運強化風控

王道銀行耶誕點燈。（王道銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀（2897）今年前11月個體稅後獲利17.95億元，較去年同期的25.55億元衰退近3成。王道銀行董事長駱怡君今（12）日指出，主要因中國、香港市場衰退拖累，特別是目前中國經濟不佳，手中持有的香港擔保品不願賤賣，希望明年在「輕資本」的營運條件下，站穩腳跟、強化風控，持續發揮自身所長。

王道銀行今日舉行2025耶誕點燈祈福及音樂會，王道銀集團榮譽董事長駱錦明伉儷、駱怡君、總經理李芳遠等人均親自出席。

駱怡君致詞時細數王道銀行今年的營運成果，表示今年雖然因為轉投資事業衝擊了獲利表現，但在銀行本業上，包括財富管理、中型市場企業（MME）與消費金融業務，仍有穩定的成長。此外，今年在海外事業的拓展上，包括創投子公司在新加坡的設立與澳洲雪梨代表人辦事處正式開業，希望可拓展海外市場；美國子行華信銀行，總經理李芳遠接任華信銀行董事長後，今年獲利明顯成長。

針對今年王道銀行的獲利出現衰退，駱怡君表示，主要是受到轉投資的日盛台駿，今年受到中國市場經濟衰退的影響，王道銀不希望在此時為了衝業績忽略風控，因此沒有要求業績目標，反而希望趁這個時候要站穩腳跟，把風控做好。

至於金管會銀行局截至今年10月統計，王道銀OBU逾放比0.74%、海外分支機構逾放比卻達2.41%、明顯高於銀行同業。駱怡君表示，主要因香港分行個案影響，王道銀不願以目前當地腰斬甚至不到3分之1的價格賤賣銀行擔保品，希望等到價格高漲後再賣出。

展望明年市場，駱怡君表示，王道的目標就是「小心謹慎」，依據今年的經驗，王道銀明年的目標，是希望如何能在有限的資本之下，能夠有更好的表現，希望能在輕資產的條件下，進行數位轉型，同時更積極發揮自身在財管、消金等優勢業務。

