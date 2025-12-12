集盛產線整併精實經營 明年力拚重返成長

集盛自第2季起主動啟動減量經營與精實生產策略，看好明年營運回溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕加工絲廠集盛（1455）今天在法說會表示，近年中國化纖產能大幅擴充、傾銷壓力加劇，導致尼龍與聚酯產品價格長期承壓，公司自第2季起主動啟動減量經營與精實生產策略，推動產線整併、聚焦具競爭力的利基產品，營運規模雖縮小，但經營體質逐步改善。

集盛指出，中國單線產能動輒達50萬至100萬噸，遠高於台灣廠商規模，加上中國以煤炭為原料，成本低於石油體系，造成全球尼龍市場供過於求。面對激烈競爭，公司已停止衣著級纖維等缺乏利潤與前景的產品，轉而聚焦工程塑料、食品包裝、汽車用等應用，並與日本、美國、歐洲客戶以價格公式合作，確保不虧本接單。

在減量經營策略下，集盛2025年前3季營收49.9億元、年減32%，主要因尼龍粒營收年減51%，但公司強調「縮規模、顧體質」策略已反映在財務結構。第3季存貨較去年同期減少8.21億元，應收帳款減少8.25億元，長短期借款同步下降7.14億元，6月原料與成品庫存已降至歷史低點，有效降低資金占用與營運風險。

獲利方面，集盛2025年前3季稅後淨損3.5億元，每股虧損0.66元，不過第3季營業虧損已較第2季收斂，10月與11月自結損益亦持續改善，公司預期自明年第1季起營運表現可望優於今年。

產品布局上，集盛表示，PA66加工絲已獲多家品牌客戶肯定，訂單持續成長，目標明年加工絲銷售佔比提升至20%，有助獲利改善；工程塑料則積極拓展印度市場並開發國內大型客戶，每月可增加銷量逾100噸。另在業外部分，公司自今年第4季起啟動不動產活化，透過出售或開發閒置土地，強化財務結構與資金彈性。

