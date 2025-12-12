拼擴大活躍會員數 momo會員制推出「輕盈型」

momo推出「moPro輕盈型」的月訂閱方案。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日宣布，訂閱制「moPlus」績效不俗，為吸引不同族群加入會員，即日「moPlus」正式升級更名為「moPro+」，並同步推出全新「moPro輕盈型」的月訂閱方案，相對「moPro+」年費為2399元，輕盈型月費僅88元，年繳只需888元，算是大幅降價。

富邦媒指出，「moPro+」上線15個月以來，累計訂閱人數突破6萬人、續訂率超過7成，會員整體淨訂購金額年增44%；與一般用戶相比，會員的月均消費金額高出13倍、下單頻次達6.5倍，展現高價值會員服務的市場潛力。為服務高消費的會員，除mo幣、折扣回饋外，也享機場接送等跨界優惠服務。

不過，因原有的訂閱制年費較高，為吸引更多客群，momo推出「moPro輕盈型」月訂閱方案，因價格親民，適合年輕族群、小家庭，以及日常補貨需求較高的消費者，momo估更有助擴大整體活躍會員規模，有望帶動活躍客佔比提升3至5%。

富邦媒指出，moPro與moPro+上線象徵會員生態正式邁入「分級營運」的新階段，未來momo將持續擴大mo幣生態圈、深化跨界合作，讓會員的使用場景不只停留在購物，而是延伸到交通、影音娛樂、旅遊住宿等日常生活，打造更完整、更便利的科技電商會員體驗，並建立更緊密的品牌連結。

