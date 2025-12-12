股匯雙漲！新台幣收31.202元、週線連三紅

股匯雙漲！新台幣盤中一度勁揚逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，並啟動購債，資金重返風險性資產，台股今日開高走高，大漲近200點，新台幣兌美元匯率在美元跳水、外資熱錢回流下，盤中一度勁揚逾1角，惟央行尾盤調節，最後收31.202元、升值6.6分，呈現股匯雙漲局面，成交量15.04億美元。

匯銀人士指出，美元雖然在Fed降息後走弱，但尚未出現進一步轉空訊號，新台幣匯價走勢除了受到美元強弱間接影響外，關鍵仍在於資金移動，尤其是外資動向，另外，央行也在場內雙向調節，預期新台幣短線仍以區間震盪為主。

新台幣今日以31.24元開盤，盤中最高升底31.158元、最低觸及31.273元。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數大跌0.31%、新幣大漲0.29%、日圓勁揚0.24%、台幣升值0.21%、人民幣小升0.04%，但韓元貶值0.2%，成為今日最弱亞幣。

本週新台幣延續上週升勢，但漲幅收斂，週線仍小升5.6分、約0.18%，連三週收紅。

超級央行週在Fed開出第一槍後，下週還有歐洲央行、英國央行以及台灣、日本央行接續登場。由於Fed內部對2025年利率路徑仍存分歧，市場焦點也將轉向下週公布的CPI與失業率等重要數據。

台股今日大漲173.27點，收在28198.02點，三大法人同步買超，合計買超255.22億元，其中外資買超達166.24億元。

