多次被抓包偷用台積晶片 研調拆解華為新晶片真相曝光

TechInsights發布報告稱，華為、中芯在晶片製造技術上取得進展，但良率偏低、成本高，且落後台積電及三星的5奈米技術。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大知名半導體研調機構TechInsights，屢次抓包華為頂級AI處理器偷用台積電晶片，還在多款華為Ascend 910C晶片樣本中，發現台積電、三星電子和SK海力士的零件，直言中國仍依賴外國硬體，以至於今年10月慘被中國列入黑名單。該機構11日再度發布新報告，稱中國迄今最先進的國產半導體「華為麒麟 9030 處理器」，採中芯「N+3」 7 奈米進階版製程，雖比上一代進步，仍困於良率低、成本高，且落後台積電與三星的 5 奈米技術。

TechInsights因為多次起底華為頂級AI處理器偷用台積電晶片，10月初又發布報告稱，華為其在多款華為Ascend 910C晶片樣本中，發現了台積電、三星電子和SK海力士的零件，顯示中國在提振本國AI半導體生產之際，仍依賴外國的硬體。此番話等於打臉習近平的晶片夢。

中國惱羞成怒，在10月9日公布新一輪「不可靠實體清單」，將TechInsights等14家外國實體列為黑名單，中國商務部當時聲稱，這些機構分別與台開展軍事技術合作、發表涉中「惡劣言論」、協助外國政府打壓中企，將依法追究其不法責任。

這家研調機構12月11日再度發布有關中國半導體發展現況。根據彭博披露，TechInsights對一款華為新手機晶片進行分析後發現，儘管美國試圖限制，華為及中芯國際在晶片生產技術方面仍取得進步。

華為Mate 80 Pro Max智慧型手機搭載的麒麟9030處理器，採用中芯國際 N+3 製程，這是其早期 N+2（7奈米製程）的進階版。TechInsights稱，該處理器代表「迄今為止中國最先進的國產半導體製造技術」。

TechInsights在報告中表示，這款新晶片顯示中芯國際在上一代產品的基礎上，實現漸進式進展，雖然進步幅度不大，但意義重大。

報告說，中芯的技術進展仍未達到台積電與三星電子的水準，這些晶片的良率較低，製造成本也更高。TechInsights 表示，就絕對值而言，N+3 的微縮程度仍遠不及台積電與三星的業界 5 奈米製程。

