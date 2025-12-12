聯邦銀2026「我們益起幸福吧」公益勸募平台啟動 聚焦弱勢與教育關懷

聯邦銀行x聯邦文教基金會今（12）日宣布，新一年度公益勸募平台「我們益起幸福吧」正式啟動，募資期間自即日起至 2026年7月31日。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行與聯邦文教基金會今（12）日宣布，新一年度公益勸募平台「我們益起幸福吧」正式啟動，募資期間自即日起至2026年7月31日。秉持長期投入社會公益的初心，期待匯聚社會大眾的愛心，透過便捷、透明的方式，將善意送達台灣各個需要的角落。

「我們益起幸福吧」勸募平台以「扶助弱勢」與「關懷教育」為核心，以改善偏鄉長者、身心障礙及貧困家庭，以及偏鄉學童的生活條件與基本需求為目標。

新年度鎖定的關懷對象涵蓋五大計畫，包括南投縣中寮鄉龍眼林福利協會的偏鄉送餐服務；喜憨兒社會福利基金會的憨兒家庭安心照顧計畫；屏東牡丹灣部落全人文教協會的旭海照顧計畫；雲林舊社社區的長青食堂關懷行動；以及嘉義阿里山國中小的圓夢教育方案。期望每一筆善心捐款，都能成為弱勢族群們提振生命、支持前行的重要力量。

聯邦文教基金會執行長陳奇宏表示，公益的本質在於願意付出與陪伴。基金會不斷努力的目標，是將民眾的愛心真正運用在最需要的人、事、物層面，期盼讓更多人能以最簡單的方式投入公益，透過基金會同仁實地走訪與親身關心，讓每個人的需求被看見與滿足，聯邦銀行呼籲企業與民眾以行動力挺，匯聚眾人關懷，使善意持續流動，與聯邦文教基金會「益起幸福」、讓愛永續傳遞。

