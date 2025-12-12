宜進力抗景氣逆風 資產租金助攻營運基本盤

宜進集團強調，在產業循環低檔階段，營運策略以「穩定」為主。（宜進提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織產業景氣持續承壓，宜進（1457）與子公司宏洲（1413）今天召開聯合法說會指出，受到關稅、地緣政治與供應鏈結構調整影響，今年整體出貨動能明顯下滑，累計前10月出貨量約為去年的65%。不過，集團選擇穩住本業基本盤，並透過不動產租金與資產活化，支撐整體營運現金流。

宜進表示，近年織帶等委外加工產品曾為公司創造不錯成績，但自去年起出貨量開始下滑，今年在傳統產業普遍承壓下，相關產品亦難以倖免。特別是供應鏈自製趨勢升溫，加上關稅政策對外銷形成壓力，皆對訂單造成影響；此外，電動車滲透率提升，也連帶壓抑油車相關應用需求，影響部分產品出貨表現。

在子公司方面，宏洲指出，雖然同業多數面臨嚴峻挑戰，但公司營運仍維持正常運作，產能與設備稼動穩定。光明則以DTY加工為主要業務，目前自製加工設備共19台，實際開台數約14.73台，整體生產節奏保持穩定。光明去年每股盈餘達6.18元，今年截至第3季每股盈餘為5.23元，近2年亦因資產處分挹注業外獲利。

以現階段來看，不動產與租金收入成為宜進集團重要的穩定來源，目前單年租金收益接近2億元，部分資產投報率達3.56%。公司策略以收租為優先，視市況彈性調整出售時點，以確保現金流穩定。

宜進集團強調，在產業循環低檔階段，營運策略以「穩定」為主，持續優化產品結構與成本控管，同時投入新材料研發，包括可降解材質等，作為中長期布局的一環。面對產業逆風，集團將持續在穩定中求變，透過本業調整與資產配置，等待景氣回溫契機。

