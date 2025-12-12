嘉基客製化高階連接模組點火 新品2026上半年放量

嘉基Thunderbolt 5世代產品已取得英特爾、蘋果認證，目前可支援80G與120G傳輸規格。（嘉基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠嘉基（6715）今天指出，未來營運重心將聚焦於高階高速連接產品，包含Thunderbolt 5、1.6T直連銅纜（DAC）、800G低功耗光學（LPO），以及近晶片（CPC）、中央處理器（CPU）、板上光學（OBO）等高度客製化連接模組，新產品專案自2025年下半年起陸續進入量產階段，預計於2026年上半年逐步放大出貨規模，成為後續主要成長動能。

嘉基表示，隨著高速傳輸需求持續提升，連接介面正朝向更高頻寬與更高整合度發展。Thunderbolt 5世代產品已取得英特爾（Intel）、蘋果（Apple）認證，目前可支援80G與120G傳輸規格，並已率先推出2公尺版本，後續將依應用需求延伸至更長距離。Thunderbolt 5與前一代產品將在市場上並存一段時間，滲透率將以循序方式提升，而非一次性快速替換。

在資料中心與伺服器應用方面，嘉基布局800G與1.6T等高速產品線，涵蓋直連銅纜（DAC）、主動光纜（AOC）與低功耗光學（LPO）等不同架構。其中，800G低功耗光學產品已與台灣大型交換器廠商完成主要測試，後續將視客戶系統整合進度進一步推進量產；1.6T直連銅纜與相關模組則在未來逐步發酵。公司指出，隨著AI伺服器與高效能運算平台對高速、低延遲連接需求升高，高階線材與模組化解決方案的重要性持續提高。

除傳統線材外，嘉基亦積極拓展CPC、CPU與板上光學（OBO）等客製化連接模組，直接服務中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）與交換器周邊的高速互連需求。管理層提到，目前已有三家美國大型客戶的相關專案進入驗證階段，今年下半至2026上半年陸續進入量產，成為中長期營收的重要支撐。

在製造與產能布局方面，嘉基因應國際關稅與客戶對高階製程的需求，持續強化台灣本地組裝能量。中壢廠現階段已投入生產，並負責多項高階產品的最終組裝與測試，包括資料中心高速線材、客製化模組及部分機器人與儲存裝置相關產品，有助提升供應鏈彈性並貼近主要客戶需求。

嘉基看好集團將以高度客製化能力與完整解決方案，切入下一波高速傳輸與資料中心應用成長機會，營運動能將隨新產品量產時程逐步顯現。

