外資認錯大回補！華邦電狂掃逾9萬張霸榜 力積電緊跟在後

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（12日）在三大法人買超255.23億元下，指數上漲173點，而外資也轉買166.24億元，其中又以華邦電最吸金，在外資連2賣，賣超逾5萬張，但股價卻跌不下去，今認錯大回補，一口氣狂掃逾9萬張霸榜，受此激勵，股價一度亮燈，終場漲9.06%，收74.6元，成交量爆出54.37萬張巨量。

外資除了認錯大回補華邦電外，力積電回補6.83萬張緊跟在後，在三大法人同步買超下，股價上漲3.85%，收35.1元，成交量放大到22.27萬張。

外資週五買超前10大個股，依序為華邦電（2344）9萬1882張、力積電（6770）6萬8331張、台新新光金（2887）4萬5844張、華新（1605）3萬2942張、聯電（2303）2萬4272張、凱基金（2883）2萬1655張、玉山金（2884）1萬7889張、中信金（2891）1萬7649張、永豐金（2890）1萬4206張、國泰金（2882）1萬2969張。

