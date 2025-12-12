台南行旅暫時休館 巨宇勝：已經訂房旅客將退款

巨宇勝旗下台南行旅暫時休館。（圖取自台南行旅臉書）

〔記者楊雅民／台北報導〕巨宇勝旗下台南行旅暫時休館，巨宇勝表示，為符合法規對旅宿業者之要求，經臺南市政府協助，台南行旅暫時休館進行營運調整。

巨宇勝公司（台南行旅）亦配合臺南市政府之協助，積極與淶滬公司與展旺公司協商，針對已訂房付款尚未入住的訂單，巨宇勝公司已提供名單給展旺公司。因款項均匯入展旺公司，因此，須由展旺公司向消費者聯繫，進行退款，以維護旅客權益。

展旺公司將會協助，於2025年11月26日前已經訂房之旅客退款及相關事宜，若有退費相關疑問請逕洽展旺公司（連絡電話04-22269666）。

巨宇勝於113年11月28日與淶滬文旅股份有限公司及展旺企業股份有限公司簽署〈營業及資產讓與契約〉，已完成「台南行旅」之營業及資產讓與。惟淶滬公司與展旺公司於取得本交易全部價金後，卻未依約辦理旅館營業登記證等執照移轉。

巨宇勝公司（台南行旅）為符合法規對旅宿業者之要求，業經臺南市政府協助，暫時休館進行營運調整，造成旅客不便，深感抱歉。營運調整期間，台南行旅暫時停止營業，請旅客切勿相信任何訂房網站或向不肖人士訂房，以免受騙。

