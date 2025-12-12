自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

廣運旗下金運發表自研2.5MW超大型液冷CDU 擬進軍日本算力市場

2025/12/12 15:37

廣運旗下金運發表自研2.5MW超大型液冷CDU，進軍日本算力市場。圖為廣運董事長謝明凱（左）與創辦人謝清福（右）。（記者張慧雯攝）廣運旗下金運發表自研2.5MW超大型液冷CDU，進軍日本算力市場。圖為廣運董事長謝明凱（左）與創辦人謝清福（右）。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）旗下以散熱業務為主的金運今（12）日舉辦年度產品發表會，廣運董事長謝明凱表示，金運不僅推出台灣首批自主研發的2.5MW超大型液冷CDU（Cooling Distribution Unit），更整合AIDC（雲端機房）全球策略合作夥伴，預計明年申請股票公發興櫃；同時，他也表示，金運將進軍日本AIDC市場。

他指出，廣運自2018年開始熱傳事業群持續擴展液冷、散熱、數據中心環境監控等關鍵技術，去年底更正式併入金運，象徵自EMS代工邁向AI基礎建設供應鏈的重大躍遷，而金運深耕電子代工超過15 年，在系統整合、可靠度設計、高階散熱、機電整合等領域累積龐大能量，成為廣運集團打造AIDC國際版圖的核心戰力。

謝明凱表示，金運正式發布自主研發的2.5MW CDU，配置高效泵浦、冗餘液路、Redfish架構，支援大型GPU Farm與GB200/B200等液冷伺服器叢集需求，且2.5MW只是明年的起手式，未來將推升InRow CDU標準化與模組化，全面導入專屬MCU控制晶片、Redfish架構管理、AI預測性控制，使CDU具備「自動調度、CDU群控、智慧診斷」能力，預計替客戶降低30%建置成本。

他指出，策略夥伴包括技鋼科技、日商NIDEC、日商HITACHI ENERGY、康舒科技、高力、明泰科技、INFINITIX、鵬碩系統等，謝明凱直指，日本當前正在進行「MW到GW等級的AI算力國家計畫」，金運也將成為「台灣供應鏈進軍日本AIDC的灘頭堡」。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財