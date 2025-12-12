安聯人壽與滙豐銀行聯手 推美元壽險保單搶攻高資產

安聯人壽與滙豐銀行聯手，推出美元壽險保單，搶攻高資產市場。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外商壽險瞄準高資產客戶，搶進台灣財富管理市場！安聯人壽今天表示，攜手滙豐銀行強強聯手獨家推出「安聯人壽美利尊享外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）」全新商品，從人生風險最重要的身故、完全失能保險金保障起步，給予穩定的經濟支撐；並以美元收付，享有增值回饋金，當宣告利率優於預定利率時，保戶可共享利差收益。

安聯人壽表示，該張保單提供分期定額保險金，依需求按月或按年領取保險金，最長給付十年，鞏固現金流穩定性。透過保障、收益彈性與外幣配置面向的整合，建立防守與進攻兼備的財富版圖。

隨著AI（人工智慧）崛起並成為財富成長的加速器，助力台灣躍居全球資產管理關鍵樞紐地帶，伴隨資產成長與新商機湧現，高資產客群的規模持續擴大。

根據金管會統計，今年截至2025年9月為止，我國銀行業資產超過億元的高資產客戶數達1萬7581人，較去年9月同期成長幅度為66.1%；另外，安聯集團最新發布的《2025安聯全球財富報告》顯示，在全球最富有國家排行，台灣排名第五，人均金融資產淨值高達16萬7530歐元，再次成為亞洲第二富裕的經濟體，僅次於新加坡。

對此，安聯人壽強調，看準高資產客戶重視資產配置，也注重財富傳承的特質，與滙豐銀行獨家推出的「安聯人壽美利尊享外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）」全新商品，享有增值回饋金，可增購保額以強化壽險與完全失能保障，保單屆滿6年後，可選擇現金給付，滿足資金彈性運用需求。

安聯人壽指出，該保單可以藉由放大時間加成效果的複利優勢，跟進市場投資回饋，能夠在多變的全球環境中掌握財務節奏，打造資產韌性的長期規劃。

「安聯人壽美利尊享外幣利率變動型終身壽險，為多元功能保險商品，幫助國人超前部署做好美元資產配置、財富傳承，與壽險保障，並以四大核心項目打造全方位保障。

這四大核心項目分別是「美元收付，資產配置多元化」。在市場高度關注美國聯準會（Fed） 12 月啟動降息之際，美元的強勢地位短期內仍未動搖，加上美元具備抗通膨特質，對於累積資產、資產配置與財富傳承上更具優勢；同時，透過美元進行布局，不僅能參與國際市場成長動能，也能降低市場波動，強化整體投資組合的韌性。

其次是「增值回饋金機制」。透過宣告利率機制可適度參與市場，當宣告利率大於本商品預定利率時，保戶有機會獲得額外回饋。保單前6年將自動用來增加保額，保單第6年起則可選擇領現金或轉為保額累積，讓資產成長與保障強度更具彈性。

再者是「分期定額保險金」。依約定按月或按年發放，形成最長十年的穩定現金流，協助家庭在關鍵時刻保持財務穩定，提供安心的資金運用彈性，讓財富以最溫柔的方式延續與傳承。

第四是身故或完全失能保險金可以選擇一次給付或是分期給付，支應指定受益人長期資金來源，給予家人最完善的照顧，做好資產保全。

安聯人壽說明，選擇一次給付可以藉此避免，未來家人因繳不出高額遺產稅而面臨的財產繼承問題，若是透過分期給付，可以讓摯愛家人獲得更完善的傳承規劃，以利資產保全，也可減少家族因資產分配造成的紛爭。

