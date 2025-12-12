黃仁勳看到都會笑？台南AI稅務神兵登場 ATG全國首創

南市首創全國導入AI人工智慧清查稅籍「ATG系統」，今日發表成果。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國首創導入 AI 清查稅籍！南市結合 Gemini、GIS 與多元資料庫，打造的「AI 稅務團資整合系統（ATG）」今（12）日正式亮相，由市府與九福科技、成功大學歷經5個月產官學合作研發。強大功能讓人笑稱：「AI教父黃仁勳看到Google這麼強的AI來助陣，也會點頭笑！」

南市財稅局長李建賢說明ATG系統運用路徑。（記者洪瑞琴攝）

財稅局長李建賢說，ATG系統運用GIS（地理資訊系統）圖資+AI自動分析，可同步比對稅籍資料、國土利用調查、建物區塊圖等資訊，讓清查效率與準確度大幅提升。過去靠人工逐筆檢視、現勘，每年要投入4萬2千工時、72名清查人力才能完成6.5萬筆案件；導入ATG後，至少可省下5120工時，清查量提升到10萬筆以上，服務更快、也更能減少爭議。

副市長趙卿惠表示，這是台南智慧城市的重要里程碑，把稅籍資料庫、GIS與AI串在一起，讓系統能主動查核、快速比對，讓課稅更精準，市民服務更有效率。

財稅局說明，以往清查困難包括資料量大、人力沉重，還要安排現勘耗時、不易精確且易爆爭議。這次產官學合作導入 Gemini，讓ATG能利用國土利用現況、土地分區、正射影像、Google 街景、稅籍資料全面交叉比對。

更厲害的是，系統能進行3D建模，自動量測建物高度、外觀與面積，再與稅籍比對，「電腦不只會揀土豆，連房屋稅、地價稅的核算也能算得更準」！

今日發表會也展示實例，面對民眾爭議案件，ATG可秒出「透明、公開、可信賴」佐證資料，減少誤解、提升徵納和諧，被視為推動租稅公平的一大進展。

