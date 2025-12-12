弟弟不繳繼承土地地價稅、姐姐分割稅單 竹市稅務局提醒1事

弟弟不繳繼承土地地價稅，姐姐雖分割稅單繳納，新竹市稅務局提醒，若弟弟不繳稅，仍需負法律連帶責任。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有姐弟繼承父親所遺留的土地，姐姐雖已向稅務局申請分割稅單，並已繳納分單稅額，因弟弟遲不繳地價稅，遭行政執行署催繳後，要負法律連帶責任。

竹市稅務局提醒民眾，家族中常見繼承人間因土地分配、使用或收益等問題未達成共識，遲未能完成繼承登記，導致地價稅無人願意繳納，直到收到催繳通知後，才關心是否可僅繳納應負擔的部分。提醒民眾在遺產未分割前，各繼承人對土地均屬公同共有，若公同共有人只想繳納自己潛在應有權利部分，可申請分單繳納地價稅，但需注意分單繳納後，所有公同共有人對全部應納地價稅額仍負連帶責任。

請繼續往下閱讀...

稅務局說明，公同共有土地未設置管理人時，以全體公同共有人為納稅義務人，並對應納稅捐負連帶責任。若全體共有人共同提出申請分單時，可依約定比例分單繳納；如僅部分共有人申請分單，且其可分之權利範圍有法律或契約依據，經稅捐稽徵機關查明屬實者，可就該申請人應有權利部分分單繳納。

但稅務局舉例說明，吳小姐與2位弟弟公同共有父親遺留土地，每年應納地價稅1萬2000元，吳小姐向稅務局申請分單並如期繳納地價稅4000元，但弟弟們不願繳納稅款，遭移送強制執行。

行政執行機關雖先對弟弟們的財產執行，但因不足清償，行政執行機關也會依連帶責任，扣押吳小姐銀行存款以抵繳欠稅。提醒民眾，公同共有人申請分單後，各公同共有人對全部應納稅額仍負連帶責任，其他共有人若未按時繳稅，可能導致全體公同共有人面臨行政執行機關強制執行清償稅捐債權窘境，可電洽：03-522-5161轉422至437。

