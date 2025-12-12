國網雲端算力中心啟用 賴總統︰台灣從硬體製造邁向人工智慧島

總統賴清德與國科會主委吳誠文（左3、4）等人，為國網雲端算力中心主持啟用儀式。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕打造主權AI，位於南部科學園區的「國網雲端算力中心」今（12）日啟用，總統賴清德致詞時表示，象徵台灣將從硬體製造大國邁向人工智慧島、智慧國家，迎接歷史性的一刻。他也宣布，國研院國網中心將和日本電信電話株式會社NTT及中華電信合作，引進全光網路技術，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗，並提高資料傳輸速度。

國網雲端算力中心由國家科學及技術委員會主導，兼具大型AI/HPC算力基地與國際電信節點功能，為我國推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，代表台灣在全球數位競爭中，強化科技自主與算力韌性，啟動主權AI新篇章。

賴清德表示，國網雲端算力中心具有重大戰略意義，將連接海纜登陸站及貫穿台灣高速光纖網路，不僅是發展AI基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護及通訊備援的關鍵堡壘。同時也展現世界級技術實力，建置目前台灣速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明台灣不只有先進晶片製造，系統整合及超級運算領域也具世界一流實力。未來將與在台南沙崙興建的智慧創新算力中心，成為南台灣算力心臟，打造公私協力創新生態。

賴清德說，迎接全球智慧化時代來臨，台灣必須推動國家政策，確保下一個世代30年期間維持競爭優勢，AI新十大建設涵蓋算力中心、AI資料中心、人才培育、算力電力等4項基礎建設，另推動研發矽光子、量子運算及機器人等3項關鍵技，目標促成兆元產值軟體運用平台業者、幫助100萬家中小微企業導入人工智慧及提升競爭力、建設智慧生活圈。

他說，政府將在2040年前投入新台幣上千億元，帶動民間響應投資，創造15兆元產值及50萬個工作機會，讓AI新十大建設繁榮台灣，也帶動全世界經濟發展。

國科會主委吳誠文說，國網雲端算力中心啟用，不僅支撐科學研究與產業應用，也具部署未來量子電腦的戰略潛能。台南沙崙智慧創新算力中心預計2029年啟用，屆時國研院國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心，形成南台灣科技廊帶的雙算力核心。

國科會發起的「台灣算力聯盟」也於今日成立。

